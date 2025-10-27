ВКонтакте представила "Тренды" в клипах

"Тренды" в VK Клипах помогают авторам и брендам расширять аудиторию, участвуя в популярных темах и актуальных обсуждениях. Для зрителей это возможность получать больше интересного контента и поводов для диалога.

Актуальные тренды встроены в процесс создания коротких видео: на этапе публикации авторы видят подсказки с популярными хештегами и музыкой. Клипы с трендовым хештегом или треком становятся заметными в ленте и чаще попадают в поле внимания: алгоритмы учитывают актуальность темы и интересы зрителей, помогая качественным роликам выходить на более широкую аудиторию. Механика доступна сообществам и профилям ВКонтакте.

специальном разделе собраны актуальные тренды и календарь заметных событий — они подсказывают авторам, что популярно сейчас и что может вызвать интерес в будущем. Виральные события получают свою витрину внутри VK Клипов: у каждого тренда есть страница с подборкой клипов и авторов, которые его поддерживают.

С помощью "Трендов" начинающие авторы могут заявить о себе, а креаторы с аудиторией — увеличить вовлечённость. Для брендов инструмент становится способом органично входить в разговор с пользователями, а для зрителей — быть частью обсуждения популярных тем.

"Сегодня самые заметные тренды рождаются в коротких видео, каждый день VK Клипы собирают 3 миллиарда просмотров. Идеи пользователей быстро становятся массовыми и объединяют миллионы зрителей, авторов и брендов. Наша задача как платформы — поддерживать этот процесс: помогать находить актуальные темы и вдохновлять на создание контента. Мы создаём условия, в которых креаторы и бренды находят новые возможности для роста, а зрители — темы и истории, которые объединяют людей вокруг общих интересов", — отметил директор по продукту ВКонтакте Евгений Васильев.

Справка