Сийярто назвал саммит России и США вопросом времени - РИА Новости, 27.10.2025
14:17 27.10.2025 (обновлено: 14:30 27.10.2025)
Сийярто назвал саммит России и США вопросом времени
Сийярто назвал саммит России и США вопросом времени - РИА Новости, 27.10.2025
Сийярто назвал саммит России и США вопросом времени
США не отказываются от идеи проведения саммита с Россией, вопрос в том, когда он будет подготовлен настолько, чтобы привести к установлению мира, заявил министр РИА Новости, 27.10.2025
в мире
сша
россия
венгрия
петер сийярто
встреча путина и трампа в будапеште
сша
россия
венгрия
2025
в мире, сша, россия, венгрия, петер сийярто, встреча путина и трампа в будапеште
В мире, США, Россия, Венгрия, Петер Сийярто, Встреча Путина и Трампа в Будапеште
Сийярто назвал саммит России и США вопросом времени

Сийярто: США не отказываются от саммита с Россией, вопрос в его сроках

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 27 окт - РИА Новости. США не отказываются от идеи проведения саммита с Россией, вопрос в том, когда он будет подготовлен настолько, чтобы привести к установлению мира, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Во время моих переговоров с США на прошлой неделе мне стало ясно, что американцы совершенно не отказываются от возможности проведения мирного саммита. Вопрос в том, когда подготовка достигнет той стадии, что такой мирный саммит сможет принести ощутимые результаты, чтобы мир наконец-то вернулся в Центральную Европу", - сказал Сийярто на пресс-конференции в Будапеште.
Министр уточнил, что подготовка саммита "идет, вопрос в ее сроках".
В миреСШАРоссияВенгрияПетер СийяртоВстреча Путина и Трампа в Будапеште
 
 
