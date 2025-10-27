https://ria.ru/20251027/vengriya-2050936808.html
Сийярто назвал саммит России и США вопросом времени
США не отказываются от идеи проведения саммита с Россией, вопрос в том, когда он будет подготовлен настолько, чтобы привести к установлению мира, заявил министр РИА Новости, 27.10.2025
Сийярто назвал саммит России и США вопросом времени
