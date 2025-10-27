https://ria.ru/20251027/vengrija-2050933317.html
Венгрия готова стать площадкой для переговоров России и США, заявил Сийярто
Венгрия в любой момент готова предоставить площадку для переговоров РФ и США, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. РИА Новости, 27.10.2025
Венгрия готова стать площадкой для переговоров России и США, заявил Сийярто
