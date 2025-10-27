Рейтинг@Mail.ru
Венгрия готова стать площадкой для переговоров России и США, заявил Сийярто - РИА Новости, 27.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:00 27.10.2025
https://ria.ru/20251027/vengrija-2050933317.html
Венгрия готова стать площадкой для переговоров России и США, заявил Сийярто
Венгрия готова стать площадкой для переговоров России и США, заявил Сийярто - РИА Новости, 27.10.2025
Венгрия готова стать площадкой для переговоров России и США, заявил Сийярто
Венгрия в любой момент готова предоставить площадку для переговоров РФ и США, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T14:00:00+03:00
2025-10-27T14:00:00+03:00
в мире
венгрия
россия
сша
петер сийярто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960420515_0:40:3168:1822_1920x0_80_0_0_87f895eebb348017dfee98dd259bb059.jpg
https://ria.ru/20251026/putin-2050774123.html
венгрия
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960420515_366:0:3097:2048_1920x0_80_0_0_a2461e96f5700e140f67a9d3962d12a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, россия, сша, петер сийярто
В мире, Венгрия, Россия, США, Петер Сийярто
Венгрия готова стать площадкой для переговоров России и США, заявил Сийярто

Сийярто заявил о готовности Венгрии стать площадкой для переговоров России и США

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПетер Сийярто
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 27 окт - РИА Новости. Венгрия в любой момент готова предоставить площадку для переговоров РФ и США, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Венгрия готова принять у себя американо-российские мирные переговоры в любое время", - сказал Сийярто на пресс-конференции в Будапеште.
Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Путин готов принять концепцию США по урегулированию, заявил Лавров
Вчера, 19:48
 
В миреВенгрияРоссияСШАПетер Сийярто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала