Экс-министр энергетики Украины заявила, что отключения света стали рутиной

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Аварийные и стабилизационные отключения электроэнергии стали рутинной реальностью в украинских городах, в Киеве и регионах свет приходится одновременно отключать сразу для нескольких очередей потребителей, заявила заявила экс-министр энергетики Ольга Буславец.

"В замене нуждается оборудование, которое необходимо заказывать и производить – на это нужно минимум полгода", - резюмировала Буславец.

Массовые многочасовые отключения света начались в ряде регионов Украины, а также в Киеве 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.