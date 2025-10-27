Рейтинг@Mail.ru
21:12 27.10.2025
Экс-министр энергетики Украины заявила, что отключения света стали рутиной
Экс-министр энергетики Украины заявила, что отключения света стали рутиной
2025-10-27T21:12:00+03:00
2025-10-27T21:12:00+03:00
в мире
киев
украина
черниговская область
киев
украина
черниговская область
в мире, киев, украина, черниговская область
В мире, Киев, Украина, Черниговская область
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Аварийные и стабилизационные отключения электроэнергии стали рутинной реальностью в украинских городах, в Киеве и регионах свет приходится одновременно отключать сразу для нескольких очередей потребителей, заявила заявила экс-министр энергетики Ольга Буславец.
"Аварийные и стабилизационные отключения потребителей электроэнергии становятся рутинной реальностью (для Украины - ред.)... На прошлой неделе повторно атаковали киевские ТЭЦ, гидроэлектростанции и объекты, отвечающие за передачу и распределение электроэнергии. Из-за повреждений... в Киеве и большинстве регионов отключают 2-3 очереди населения одновременно. Пока только днем", - приводит слова Буславец украинское издание "Телеграф".
Владимир Зеленский во время на пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Маленький оружейный магазин обманул Украину на миллиард долларов, пишут СМИ
Вчера, 19:09
По ее мнению, ситуация при повторных повреждениях станет еще хуже, особенно в периоды утренних и вечерних часов максимального потребления электроэнергии. Экс-министр добавила, что те разрушения, которым уже подверглись объекты генерации в октябре, восстановить быстро невозможно. Сложная ситуация остается в Сумской и Черниговской областях.
"В замене нуждается оборудование, которое необходимо заказывать и производить – на это нужно минимум полгода", - резюмировала Буславец.
Массовые многочасовые отключения света начались в ряде регионов Украины, а также в Киеве 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Трамп допустил, что конфликт на Украине станет девятым, который он разрешит
Вчера, 10:35
 
В миреКиевУкраинаЧерниговская область
 
 
