Маленький оружейный магазин обманул Украину на миллиард долларов, пишут СМИ

"Секретный контракт был заключен с украинской оружейной компанией на целый арсенал ракет и снарядов — сумма контракта превышала тогдашний годовой оборонный бюджет Эстонии", — отмечается в материале.

Суд постановил, что компания OTL обязана вернуть выплаченную сумму, а также проценты и судебные издержки. Инцидент назвали "одной из самых странных сделок по закупке оружия в ходе украинского конфликта".