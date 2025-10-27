МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Украинская государственная компания "Прогресс" заключила сделку с фирмой OTL Firearms из Аризоны на сумму в один миллиард долларов и не получила ни одного боеприпаса, сообщило издание Financial Times.
"Секретный контракт был заключен с украинской оружейной компанией на целый арсенал ракет и снарядов — сумма контракта превышала тогдашний годовой оборонный бюджет Эстонии", — отмечается в материале.
FT отметило множество странностей, связанных с данной сделкой:
- у скромного оружейного магазина в одноэтажном здании на юге Аризоны не было опыта с государственными заказами;
- у компании не было даже экспортных лицензий;
- фирма не располагала крупными складскими помещениями;
- в офисе OTL была лишь временная вывеска и несколько отзывов в интернете от местных покупателей.
Автор статьи отметил, что это дело демонстрирует "хаос военных закупок" на Украине, а также подчеркнул, что это лишь капля в море среди потраченных впустую сотен миллиардов долларов.
Суд постановил, что компания OTL обязана вернуть выплаченную сумму, а также проценты и судебные издержки. Инцидент назвали "одной из самых странных сделок по закупке оружия в ходе украинского конфликта".
Представители компании "Прогресс" отказались комментировать ситуацию.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.