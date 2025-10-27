Рейтинг@Mail.ru
Маленький оружейный магазин обманул Украину на миллиард долларов, пишут СМИ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:09 27.10.2025
https://ria.ru/20251027/ukraina-2051022872.html
Маленький оружейный магазин обманул Украину на миллиард долларов, пишут СМИ
Маленький оружейный магазин обманул Украину на миллиард долларов, пишут СМИ - РИА Новости, 27.10.2025
Маленький оружейный магазин обманул Украину на миллиард долларов, пишут СМИ
Украинская государственная компания "Прогресс" заключила сделку с фирмой OTL Firearms из Аризоны на сумму в один миллиард долларов и не получила ни одного... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T19:09:00+03:00
2025-10-27T19:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
аризона
сергей лавров
нато
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050276847_0:19:3071:1746_1920x0_80_0_0_4377066086b0da48a98636286cec5a39.jpg
https://ria.ru/20251012/dzhonson-2047820559.html
https://ria.ru/20251007/zelenskij-2046950005.html
украина
аризона
москва
Маленький оружейный магазин обманул Украину на миллиард долларов, пишут СМИ

FT: Украина заключила контракт на $1 млрд и не получила боеприпасы

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский во время на пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе
Владимир Зеленский во время на пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский во время на пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Украинская государственная компания "Прогресс" заключила сделку с фирмой OTL Firearms из Аризоны на сумму в один миллиард долларов и не получила ни одного боеприпаса, сообщило издание Financial Times.
"Секретный контракт был заключен с украинской оружейной компанией на целый арсенал ракет и снарядов — сумма контракта превышала тогдашний годовой оборонный бюджет Эстонии", — отмечается в материале.
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
В Британии раскрыли сумму, которую Джонсону заплатили за Украину
12 октября, 16:14
FT отметило множество странностей, связанных с данной сделкой:
  • у скромного оружейного магазина в одноэтажном здании на юге Аризоны не было опыта с государственными заказами;
  • у компании не было даже экспортных лицензий;
  • фирма не располагала крупными складскими помещениями;
  • в офисе OTL была лишь временная вывеска и несколько отзывов в интернете от местных покупателей.
Автор статьи отметил, что это дело демонстрирует "хаос военных закупок" на Украине, а также подчеркнул, что это лишь капля в море среди потраченных впустую сотен миллиардов долларов.
Суд постановил, что компания OTL обязана вернуть выплаченную сумму, а также проценты и судебные издержки. Инцидент назвали "одной из самых странных сделок по закупке оружия в ходе украинского конфликта".
Представители компании "Прогресс" отказались комментировать ситуацию.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
В США уличили Зеленского в многомиллионных переводах в саудовский банк
7 октября, 22:30
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАризонаСергей ЛавровНАТОМосква
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
