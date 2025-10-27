Рейтинг@Mail.ru
В Уфе вспыхнул пожар в больнице
21:34 27.10.2025
В Уфе вспыхнул пожар в больнице
Пожар произошел в Республиканской клинической больнице имени Куватова в Уфе, пациенты эвакуированы, возгорание локализовано, сообщает региональное МЧС. РИА Новости, 27.10.2025
происшествия, уфа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Уфе вспыхнул пожар в больнице, пациентов эвакуировали

ПЕРМЬ, 27 окт - РИА Новости. Пожар произошел в Республиканской клинической больнице имени Куватова в Уфе, пациенты эвакуированы, возгорание локализовано, сообщает региональное МЧС.
"Пожар в Республиканской клинической больнице имени Куватова в Уфе локализован. Проведена эвакуация пациентов и медицинского персонала. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, скорая медпомощь и другие экстренные службы", - говорится в сообщении.
Уточняется, что пострадавших нет.
Заголовок открываемого материала