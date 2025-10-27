Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган сообщил, что власти следят за ситуацией после землетрясения - РИА Новости, 27.10.2025
23:44 27.10.2025
Эрдоган сообщил, что власти следят за ситуацией после землетрясения
Эрдоган сообщил, что власти следят за ситуацией после землетрясения
2025-10-27T23:44:00+03:00
2025-10-27T23:44:00+03:00
в мире
турция
стамбул
реджеп тайип эрдоган
в мире, турция, стамбул, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Стамбул, Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган сообщил, что власти следят за ситуацией после землетрясения

Эрдоган: власти Турции следят за ситуацией после землетрясения на западе страны

© AP Photo / Khalil HamraРеджеп Эрдоган
Реджеп Эрдоган - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© AP Photo / Khalil Hamra
Реджеп Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 27 окт - РИА Новости. Власти Турции внимательно следят за ситуацией после землетрясения на западе страны, изучают положение дел на месте, сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
Магнитуда землетрясения с эпицентром на западе Турции составила 6,1, оно ощущалось в ряде провинций, включая Стамбул, сообщили ранее сейсмологи Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
"Наши соответствующие ведомства, в первую очередь Агентство по чрезвычайным ситуациям (AFAD), тщательно проводят расследование и контроль на месте. Мы также внимательно следим за развитием ситуации. Да хранит Аллах нашу страну и наш народ от всех бедствий", - написал Эрдоган в соцсети Х.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Мерц ознакомится с инициативами Турции по переговорам России и Украины
26 октября, 21:11
 
В миреТурцияСтамбулРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
Заголовок открываемого материала