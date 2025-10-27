Рейтинг@Mail.ru
Турция и Британия подписали соглашение по оборонной промышленности - РИА Новости, 27.10.2025
19:35 27.10.2025
Турция и Британия подписали соглашение по оборонной промышленности
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что подписал соглашение с британским премьером Киром Стармером по оборонной промышленности, касающееся, в том... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T19:35:00+03:00
2025-10-27T19:35:00+03:00
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
кир стармер
eurofighter typhoon
турция
в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, кир стармер, eurofighter typhoon
В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Кир Стармер, Eurofighter Typhoon
АНКАРА, 27 окт – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что подписал соглашение с британским премьером Киром Стармером по оборонной промышленности, касающееся, в том числе, поставок истребителей Eurofughter.
"Между делегациями были подписаны соглашения о поставках истребителей Eurofighter. Мы подписали с господином Стармером соглашение о сотрудничестве в этой области. Мы рассматриваем это соглашение как новый знак наших стратегических отношений. Я благодарю господина Стармера и его команду за работу, проделанную Соединенным Королевством в рамках консорциума Eurofighter на протяжении всего процесса", - сказал Эрдоган.
Стамбул - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Турция установила контакт с властями Черногории после беспорядков
Вчера, 14:40
 
В миреТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганКир СтармерEurofighter Typhoon
 
 
Заголовок открываемого материала