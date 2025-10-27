https://ria.ru/20251027/turtsija-2051028004.html
Турция и Британия подписали соглашение по оборонной промышленности
Турция и Британия подписали соглашение по оборонной промышленности
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что подписал соглашение с британским премьером Киром Стармером по оборонной промышленности, касающееся, в том... РИА Новости, 27.10.2025
турция
Турция и Британия подписали соглашение по оборонной промышленности
