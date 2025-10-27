Источник: Турция и Британия могут подписать соглашение по истребителям

АНКАРА, 27 окт – РИА Новости. Турция и Великобритания могут подписать в понедельник соглашение о поставке 40 истребителей Eurofighter в двух партиях, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.

"Сегодня ожидается подписание соглашения о поставке Турции 40 истребителей 4,5 поколения Eurofighter. Первая партия из 20 самолетов будет поставлена непосредственно с британского склада, вторая партия - также 20 самолетов - произведена специально для Турции", - сказал собеседник агентства.