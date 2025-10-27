Рейтинг@Mail.ru
Источник: Турция и Британия могут подписать соглашение по истребителям - РИА Новости, 27.10.2025
17:54 27.10.2025
Источник: Турция и Британия могут подписать соглашение по истребителям
Турция и Великобритания могут подписать в понедельник соглашение о поставке 40 истребителей Eurofighter в двух партиях, сообщил РИА Новости турецкий... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T17:54:00+03:00
2025-10-27T17:54:00+03:00
в мире
турция
великобритания
анкара (провинция)
кир стармер
eurofighter typhoon
турция
великобритания
анкара (провинция)
в мире, турция, великобритания, анкара (провинция), кир стармер, eurofighter typhoon
В мире, Турция, Великобритания, Анкара (провинция), Кир Стармер, Eurofighter Typhoon
Источник: Турция и Британия могут подписать соглашение по истребителям

Турция и Британия могут подписать соглашение о поставке 40 истребителей

© Фото : UK MOD © Crown copyright 2022Истребители "Тайфун" Королевских ВВС Великобритании
Истребители Тайфун Королевских ВВС Великобритании - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© Фото : UK MOD © Crown copyright 2022
Истребители "Тайфун" Королевских ВВС Великобритании. Архивное фото
АНКАРА, 27 окт – РИА Новости. Турция и Великобритания могут подписать в понедельник соглашение о поставке 40 истребителей Eurofighter в двух партиях, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Турция и Великобритания подпишут ряд соглашений по итогам визита премьер-министра Кира Стармера в Анкару в понедельник, лидеры двух стран также выступят с заявлением для прессы, сообщил ранее в понедельник РИА Новости турецкий дипломатический источник. Стармер прибыл в Турцию по приглашению президента Тайипа Эрдогана. Ожидается, что переговоры будут посвящены развитию двусторонних отношений и ключевым региональным вопросам.
"Сегодня ожидается подписание соглашения о поставке Турции 40 истребителей 4,5 поколения Eurofighter. Первая партия из 20 самолетов будет поставлена непосредственно с британского склада, вторая партия - также 20 самолетов - произведена специально для Турции", - сказал собеседник агентства.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Источник ответил на вопрос о сроках поставки истребителей США Турции
В миреТурцияВеликобританияАнкара (провинция)Кир СтармерEurofighter Typhoon
 
 
