Источник: Турция и Британия могут подписать соглашение по истребителям

АНКАРА, 27 окт – РИА Новости. Турция и Великобритания могут подписать в понедельник соглашение о поставке 40 истребителей Eurofighter в двух партиях, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Турция и Великобритания подпишут ряд соглашений по итогам визита премьер-министра Кира Стармера в Анкару в понедельник, лидеры двух стран также выступят с заявлением для прессы, сообщил ранее в понедельник РИА Новости турецкий дипломатический источник. Стармер прибыл в Турцию по приглашению президента Тайипа Эрдогана. Ожидается, что переговоры будут посвящены развитию двусторонних отношений и ключевым региональным вопросам.
"Сегодня ожидается подписание соглашения о поставке Турции 40 истребителей 4,5 поколения Eurofighter. Первая партия из 20 самолетов будет поставлена непосредственно с британского склада, вторая партия - также 20 самолетов - произведена специально для Турции", - сказал собеседник агентства.
