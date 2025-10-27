Рейтинг@Mail.ru
Налоговые поступления от туротрасли Приморья в бюджет выросли на 19,4% - РИА Новости, 27.10.2025
06:26 27.10.2025
Налоговые поступления от туротрасли Приморья в бюджет выросли на 19,4%
Налоговые поступления от туротрасли Приморья в бюджет выросли на 19,4%
Налоговые поступления от туристической отрасли Приморья в краевой бюджет с начала года выросли на 19,4% - до 2,6 миллиарда рублей, сообщает региональное... РИА Новости, 27.10.2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Налоговые поступления от туротрасли Приморья в бюджет выросли на 19,4%

Налоговые поступления от туротрасли Приморья выросли до 2,6 миллиарда рублей

ВЛАДИВОСТОК, 27 окт – РИА Новости. Налоговые поступления от туристической отрасли Приморья в краевой бюджет с начала года выросли на 19,4% - до 2,6 миллиарда рублей, сообщает региональное правительство.
"По итогам трёх кварталов текущего года отмечается положительная динамика налоговых поступлений. За девять месяцев регион получил от туротрасли почти 2,6 миллиарда рублей налогов. Рост поступлений по сравнению с аналогичным периодом 2024 года составил 19,4%", - говорится в сообщении.
По данным министерства туризма Приморского края, рост налоговых поступлений свидетельствует о том, что принятые меры по легализации туристического бизнеса дают свой эффект. В том числе это регистрация контрольно-кассовой техники, выявление незаконного бизнеса и другая работа, которую ведут сотрудники министерства вместе с другими надзорными структурами.
Власти отмечают, что сейчас в сфере туризма в регионе занято свыше 44 тысяч человек, и бизнесмены выходят из тени, в том числе ради мер государственной поддержки предпринимательства. Строятся новые объекты размещения, качество услуг и спрос на них растет.
Власти Приморья ожидают, что турпоток в регион по итогам года превысит 4 миллиона человек. Вклад туротрасли в ВРП может достичь 138 миллиардов рублей.
Ранее правительство Приморья сообщало, что по итогам первого полугодия региона посетило около 1,8 миллиона человек, в том числе почти 160 тысяч иностранных гостей. За девять месяцев Приморье посетило почти 3 миллиона человек. Чаще всего в регионе отмечались туристы из КНР, но также в этом году Приморье посещали путешественники из стран Европы, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Южной Кореи.
