"Защитники Отечества" смогут помогать бойцам "Шторм Z", заявила Цивилева

МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Фонд "Защитники Отечества" сможет оказывать поддержку участникам спецоперации из подразделения "Шторм Z" после подписания Путиным закона, сообщила в понедельник статс-секретарь - замминистра обороны РФ, председатель фонда Анна Цивилева.
"Наше предложение об уравнивании прав участников подразделения "Шторм Z" в марте этого года поддержал президент на встрече с социальными координаторами. Теперь и эта категория участников спецоперации сможет получать меры поддержки, которые предоставляет фонд "Защитники Отечества", - говорится в Telegram-канале Цивилевой.
По её словам, президент РФ подписал закон, дающий право присваивать статус ветерана боевых действий участникам штурмовых подразделений, которые отправились на СВО из мест лишения свободы.
"Речь идет о тех защитниках, кто в период с 1 октября 2022 года по 1 сентября 2023 года заключил соглашения с министерством обороны РФ о пребывании в специальном формировании и выполнял задачи в ходе специальной военной операции", - уточнила председатель фонда.