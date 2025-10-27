Рейтинг@Mail.ru
"Защитники Отечества" смогут помогать бойцам "Шторм Z", заявила Цивилева - РИА Новости, 27.10.2025
18:53 27.10.2025
"Защитники Отечества" смогут помогать бойцам "Шторм Z", заявила Цивилева
"Защитники Отечества" смогут помогать бойцам "Шторм Z", заявила Цивилева
Фонд "Защитники Отечества" сможет оказывать поддержку участникам спецоперации из подразделения "Шторм Z" после подписания Путиным закона, сообщила в понедельник РИА Новости, 27.10.2025
Новости
Общество, Россия, Анна Цивилева
"Защитники Отечества" смогут помогать бойцам "Шторм Z", заявила Цивилева

Цивилева: фонд "Защитники Отечества" сможет помогать бойцам "Шторм Z"

МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Фонд "Защитники Отечества" сможет оказывать поддержку участникам спецоперации из подразделения "Шторм Z" после подписания Путиным закона, сообщила в понедельник статс-секретарь - замминистра обороны РФ, председатель фонда Анна Цивилева.
"Наше предложение об уравнивании прав участников подразделения "Шторм Z" в марте этого года поддержал президент на встрече с социальными координаторами. Теперь и эта категория участников спецоперации сможет получать меры поддержки, которые предоставляет фонд "Защитники Отечества", - говорится в Telegram-канале Цивилевой.
По её словам, президент РФ подписал закон, дающий право присваивать статус ветерана боевых действий участникам штурмовых подразделений, которые отправились на СВО из мест лишения свободы.
"Речь идет о тех защитниках, кто в период с 1 октября 2022 года по 1 сентября 2023 года заключил соглашения с министерством обороны РФ о пребывании в специальном формировании и выполнял задачи в ходе специальной военной операции", - уточнила председатель фонда.
