В Саратовской области объявили угрозу атаки беспилотников
В Саратовской области объявили угрозу атаки беспилотников - РИА Новости, 27.10.2025
В Саратовской области объявили угрозу атаки беспилотников
Режим угрозы атаки беспилотников объявлен на территории Саратовской области, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 27.10.2025
саратовская область
В Саратовской области объявили угрозу атаки беспилотников
На территории Саратовской области объявили режим угрозы атаки беспилотников