Алтайские таможенники пресекли ввоз в Россию санкционного шоколада

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Алтайские таможенники пресекли ввоз в Россию из Казахстана более 700 килограммов санкционного шоколада украинского производства, сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Отмечается, что транспорт с товаром возвратили отправителю. Решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении по статье 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений).