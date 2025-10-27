Рейтинг@Mail.ru
Алтайские таможенники пресекли ввоз в Россию санкционного шоколада - РИА Новости, 27.10.2025
16:00 27.10.2025 (обновлено: 17:04 27.10.2025)
Алтайские таможенники пресекли ввоз в Россию санкционного шоколада
© Фото : ФТС России | ProТаможню/TelegramАлтайские таможенники пресекли ввоз в Россию из Казахстана шоколада украинского производства
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Алтайские таможенники пресекли ввоз в Россию из Казахстана более 700 килограммов санкционного шоколада украинского производства, сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
"Мобильная группа Алтайской таможни пресекла ввоз в Россию 714 кг шоколада украинского производства. Таможенники остановили для проверки грузовик, который направлялся в Россию из Казахстана. В кузове машины находились 372 картонные коробки с плиточным шоколадом производства кондитерской фабрики Украины. Такая продукция находится под санкциями, ввозить ее на территорию страны запрещено", - говорится в сообщении.
Отмечается, что транспорт с товаром возвратили отправителю. Решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении по статье 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений).
"Проверочные мероприятия проводились совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю", - заключили в ведомстве.
Заголовок открываемого материала