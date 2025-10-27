Рейтинг@Mail.ru
Около 28 тонн питьевой воды отправили из Иншгушетии в зону СВО
Надежные люди
 
16:09 27.10.2025
Около 28 тонн питьевой воды отправили из Иншгушетии в зону СВО
Около 28 тонн питьевой воды отправили из Иншгушетии в зону СВО - РИА Новости, 27.10.2025
Около 28 тонн питьевой воды отправили из Иншгушетии в зону СВО
Сотрудники министерства природных ресурсов и экологии Ингушетии отправили почти 28 тонн питьевой воды для участников специальной военной операции, сообщило... РИА Новости, 27.10.2025
2025
НАЛЬЧИК, 27 окт – РИА Новости. Сотрудники министерства природных ресурсов и экологии Ингушетии отправили почти 28 тонн питьевой воды для участников специальной военной операции, сообщило министерство.
"Порядка 28 тонн питьевой воды доставлено в зону специальной военной операции для военнослужащих. Это очередная партия гумпомощи, которую направило министерство природных ресурсов и экологии по поручению главы Ингушетии", - говорится в сообщении.
