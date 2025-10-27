Около 28 тонн питьевой воды отправили из Иншгушетии в зону СВО

НАЛЬЧИК, 27 окт – РИА Новости. Сотрудники министерства природных ресурсов и экологии Ингушетии отправили почти 28 тонн питьевой воды для участников специальной военной операции, сообщило министерство.

"Порядка 28 тонн питьевой воды доставлено в зону специальной военной операции для военнослужащих. Это очередная партия гумпомощи, которую направило министерство природных ресурсов и экологии по поручению главы Ингушетии", - говорится в сообщении.