19:32 27.10.2025
Суд отправил в СИЗО двух фигурантов дела о массовой драке в "Прокшино"
происшествия
россия
москва
ирина волк
коммунарка (москва)
россия
москва
коммунарка (москва)
происшествия, россия, москва, ирина волк, коммунарка (москва)
Происшествия, Россия, Москва, Ирина Волк, Коммунарка (Москва)
Массовая драка в ЖК "Прокшино" в Москве. Кадр видео из соцсетей
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Суд отправил в СИЗО двух фигурантов дела о массовой драке в районе столичного ЖК "Прокшино", сообщили РИА Новости в Троицком суде Москвы.
"Постановлениями Троицкого районного суда города Москвы удовлетворены ходатайства органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении каждого из фигурантов: Хамрокули Давлата Абдукодирзода; Турсунова Абдуазиза Абдуджаборовича, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ, на срок 2 месяца", - сказали в инстанции.
В субботу столичный главк МВД РФ на платформе Max сообщил, что группа граждан устроила массовый конфликт в ЖК "Прокшино" в районе Коммунарки в Москве.
Позже в Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что иностранцы, причастные к нарушению общественного порядка в ЖК "Прокшино", будут привлечены к ответственности в строгом соответствии с законодательством России. Иностранцев, к которым не будет применено уголовное наказание в виде лишения свободы, выдворят за пределы России в установленном законом порядке.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Во Владикавказе конфликт в ресторане перерос в массовую драку
ПроисшествияРоссияМоскваИрина ВолкКоммунарка (Москва)
 
 
