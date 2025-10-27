Суд отправил в СИЗО двух фигурантов дела о массовой драке в "Прокшино"

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Суд отправил в СИЗО двух фигурантов дела о массовой драке в районе столичного ЖК "Прокшино", сообщили РИА Новости в Троицком суде Москвы.
"Постановлениями Троицкого районного суда города Москвы удовлетворены ходатайства органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении каждого из фигурантов: Хамрокули Давлата Абдукодирзода; Турсунова Абдуазиза Абдуджаборовича, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ, на срок 2 месяца", - сказали в инстанции.
В субботу столичный главк МВД РФ на платформе Max сообщил, что группа граждан устроила массовый конфликт в ЖК "Прокшино" в районе Коммунарки в Москве.
Позже в Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что иностранцы, причастные к нарушению общественного порядка в ЖК "Прокшино", будут привлечены к ответственности в строгом соответствии с законодательством России. Иностранцев, к которым не будет применено уголовное наказание в виде лишения свободы, выдворят за пределы России в установленном законом порядке.
