Рейтинг@Mail.ru
США предложили ФРГ временно снять санкции с активов "Роснефти", пишут СМИ - РИА Новости, 27.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:19 27.10.2025
https://ria.ru/20251027/ssha-2051054117.html
США предложили ФРГ временно снять санкции с активов "Роснефти", пишут СМИ
США предложили ФРГ временно снять санкции с активов "Роснефти", пишут СМИ - РИА Новости, 27.10.2025
США предложили ФРГ временно снять санкции с активов "Роснефти", пишут СМИ
Администрация США предложила Берлину шестимесячный срок для урегулирования вопроса собственности немецких активов "Роснефти", что позволит временно освободить... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T22:19:00+03:00
2025-10-27T22:19:00+03:00
в мире
германия
сша
роснефть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152054/26/1520542654_0:395:2938:2048_1920x0_80_0_0_51de86aaa16f7807244da0758227a904.jpg
https://ria.ru/20251027/lukoyl-2051050787.html
https://ria.ru/20251027/orban-2051013597.html
германия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152054/26/1520542654_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_0c0b101b49c972c183c41b18134d413b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, сша, роснефть
В мире, Германия, США, Роснефть
США предложили ФРГ временно снять санкции с активов "Роснефти", пишут СМИ

Bloomberg: США хотят освободить немецкие активы «Роснефти» от санкций

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТабличка на здании компании "Роснефть"
Табличка на здании компании Роснефть - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Табличка на здании компании "Роснефть". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 27 окт – РИА Новости. Администрация США предложила Берлину шестимесячный срок для урегулирования вопроса собственности немецких активов "Роснефти", что позволит временно освободить их от действия американских санкций, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По данным агентства, администрация Дональда Трампа уведомила немецких коллег о намерении предоставить ограниченную и невозобновляемую лицензию для компании Rosneft Deutschland. Власти Германии рассматривают это предложение и намерены представить обратную связь в ближайшие дни.
Логотип компании Лукойл - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
"Лукойл" объявил о намерении продать зарубежные активы
Вчера, 21:29
Один из собеседников агентства уточнил, что министр экономики Германии Катерина Райх планирует обсудить данный вопрос на встрече министров энергетики и экологии стран G7, которая пройдет на этой неделе в Торонто.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что филиал "Роснефти" в Германии, по его мнению, будет исключен из санкционного списка США.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Орбан обсудит с Трампом санкции против российской нефти
Вчера, 18:37
 
В миреГерманияСШАРоснефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала