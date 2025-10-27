Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 27 октября: ВС России освободили три населенных пункта - РИА Новости, 27.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:15 27.10.2025 (обновлено: 19:34 27.10.2025)
https://ria.ru/20251027/spetsoperatsiya-2051006356.html
Спецоперация, 27 октября: ВС России освободили три населенных пункта
Спецоперация, 27 октября: ВС России освободили три населенных пункта - РИА Новости, 27.10.2025
Спецоперация, 27 октября: ВС России освободили три населенных пункта
Российская группировка войск "Восток" освободила Новониколаевку и Привольное в Запорожской области, а также Егоровку в Днепропетровской области, говорится в... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T18:15:00+03:00
2025-10-27T19:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
киев
россия
сумская область
вооруженные силы украины
укрэнерго
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044772360_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_90fade1589c81f2c3a9bab75dd68ac92.jpg
https://ria.ru/20251027/udar--2050951245.html
https://ria.ru/20251027/kupyansk-2050950432.html
https://ria.ru/20251027/ukraina-2050964515.html
https://ria.ru/20251027/krasnoarmeysk-2050994201.html
киев
россия
сумская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044772360_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5920ca872718163dc46a93af15baf468.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, киев, россия, сумская область, вооруженные силы украины, укрэнерго
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Киев, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Укрэнерго

Спецоперация, 27 октября: ВС России освободили три населенных пункта

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Российская группировка войск "Восток" освободила Новониколаевку и Привольное в Запорожской области, а также Егоровку в Днепропетровской области, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в понедельник.
Кроме того, подразделения "Востока" и других участвующих в специальной военной операции группировок продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение украинским формированиям, улучшили положение по переднему краю, заняли более выгодные рубежи и позиции. ВСУ при этом потеряли до 1380 военнослужащих.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
ВС России нанесли удар по позициям ВСУ на Красноармейском направлении
Вчера, 15:21
Также Киев лишился 17 боевых бронированных машин, пяти артиллерийских орудий, 10 станций радиоэлектронной борьбы, 13 складов боеприпасов и материальных средств.
Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, которые использовались для железнодорожных перевозок вооружения и военной техники в районы боевых действий в Донбассе. Также были поражены военный аэродром, места запуска беспилотников дальнего действия и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований.
Средства ПВО сбили две управляемые авиабомбы, семь снарядов РСЗО HIMARS производства США и 350 беспилотников самолетного типа.

Продолжается уничтожение окружённых группировок ВСУ

Также МО РФ отдельно сообщило о продолжении уничтожения окружённых группировок противника в Купянске в Харьковской области и в Красноармейске в Донецкой Народной Республике.
В Купянске были пресечены четыре попытки украинских формирований вырваться из кольца окружения на правый берег реки Оскол по разрушенным переправам в районе Петровки. В результате уничтожены до 50 военнослужащих ВСУ и шесть единиц техники.
Боевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М Малка - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
ВС России пресекли четыре попытки ВСУ вырваться из окружения в Купянске
Вчера, 15:17
В Красноармейске штурмовые группы Второй армии ведут активные наступательные действия по расширению зоны контроля в районе железнодорожного вокзала. В течение дня здесь были уничтожены свыше 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.
Большая часть Красноармейска, где идут ожесточенные бои, находится под контролем российских войск, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Кроме того, по его словам, ВС РФ продолжают продвигаться на краснолиманском направлении, несмотря на все усилия противника сдержать их.

Трамп открестился

Президент США Дональд Трамп заявил, что не участвует в обсуждении использования Евросоюзом замороженных российских активов для оплаты военной помощи Украине.
ЮАР открыта к тому, чтобы стать площадкой для мирных переговоров Москвы и Киева, заявил президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса, отвечая на вопрос РИА Новости. Он добавил, что готов вновь посетить Москву и Киев в рамках мирного процесса.
Шведская компания Saab готова открыть на Украине завод финальной сборки боевых самолетов Gripen в рамках сделки по закупке Киевом до 150 таких истребителей, пишет газета Financial Times со ссылкой на гендиректора компании Микаэля Йоханссона. В то же время, по словам Йоханссона, источник финансирования поставки Киеву этих истребителей, до сих пор не определен.
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
На Западе сделали откровенное заявление об Украине и Европе
Вчера, 16:10

Показал карты

Украинские СМИ и официальные лица сообщали в понедельник о взрывах в Конотопе Сумской области, а также в Чернигове и подконтрольном ВСУ Херсоне.
Украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила, что часть потребителей в Сумской и Днепропетровской областях, а также в подконтрольной ВСУ части Запорожской области остались без электроснабжения. Также сообщалось об отключениях света в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Сумской областях.
Командующий управлением штурмовых войск ВСУ, ранее судимый за коррупцию, разбой и грабежи, бывший командир "Правого сектора"* Валентин Манько опубликовал у себя в соцсетях военные карты с линией фронта, сообщило украинское издание "Страна.ua".
* признан террористическим, запрещен в РФ
Российский военнослужащий стреляет из реактивного пехотного огнемета РПО-А Шмель - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Все пути снабжения ВСУ в Красноармейске перерезаны, сообщил Пушилин
Вчера, 17:41
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКиевРоссияСумская областьВооруженные силы УкраиныУкрэнерго
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала