МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Российская группировка войск "Восток" освободила Новониколаевку и Привольное в Запорожской области, а также Егоровку в Днепропетровской области, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в понедельник.

Кроме того, подразделения "Востока" и других участвующих в специальной военной операции группировок продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение украинским формированиям, улучшили положение по переднему краю, заняли более выгодные рубежи и позиции. ВСУ при этом потеряли до 1380 военнослужащих.

Также Киев лишился 17 боевых бронированных машин, пяти артиллерийских орудий, 10 станций радиоэлектронной борьбы, 13 складов боеприпасов и материальных средств.

Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, которые использовались для железнодорожных перевозок вооружения и военной техники в районы боевых действий в Донбассе. Также были поражены военный аэродром, места запуска беспилотников дальнего действия и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований.

Средства ПВО сбили две управляемые авиабомбы, семь снарядов РСЗО HIMARS производства США и 350 беспилотников самолетного типа.

Продолжается уничтожение окружённых группировок ВСУ

Также МО РФ отдельно сообщило о продолжении уничтожения окружённых группировок противника в Купянске в Харьковской области и в Красноармейске в Донецкой Народной Республике.

В Купянске были пресечены четыре попытки украинских формирований вырваться из кольца окружения на правый берег реки Оскол по разрушенным переправам в районе Петровки. В результате уничтожены до 50 военнослужащих ВСУ и шесть единиц техники.

В Красноармейске штурмовые группы Второй армии ведут активные наступательные действия по расширению зоны контроля в районе железнодорожного вокзала. В течение дня здесь были уничтожены свыше 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

Большая часть Красноармейска, где идут ожесточенные бои, находится под контролем российских войск, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Кроме того, по его словам, ВС РФ продолжают продвигаться на краснолиманском направлении, несмотря на все усилия противника сдержать их.

Трамп открестился

Президент США Дональд Трамп заявил, что не участвует в обсуждении использования Евросоюзом замороженных российских активов для оплаты военной помощи Украине.

ЮАР открыта к тому, чтобы стать площадкой для мирных переговоров Москвы и Киева, заявил президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса, отвечая на вопрос РИА Новости. Он добавил, что готов вновь посетить Москву Киев в рамках мирного процесса.

Шведская компания Saab готова открыть на Украине завод финальной сборки боевых самолетов Gripen в рамках сделки по закупке Киевом до 150 таких истребителей, пишет газета Financial Times со ссылкой на гендиректора компании Микаэля Йоханссона. В то же время, по словам Йоханссона, источник финансирования поставки Киеву этих истребителей, до сих пор не определен.

Показал карты

Украинская национальная энергетическая компания " Укрэнерго " сообщила, что часть потребителей в Сумской и Днепропетровской областях , а также в подконтрольной ВСУ части Запорожской области остались без электроснабжения. Также сообщалось об отключениях света в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Сумской областях.

Командующий управлением штурмовых войск ВСУ, ранее судимый за коррупцию, разбой и грабежи, бывший командир "Правого сектора"* Валентин Манько опубликовал у себя в соцсетях военные карты с линией фронта, сообщило украинское издание "Страна.ua".