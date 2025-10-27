https://ria.ru/20251027/spetsoperatsiya-2050989609.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.10.2025
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.10.2025 - РИА Новости, 27.10.2025
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.10.2025
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T17:34:00+03:00
2025-10-27T17:34:00+03:00
2025-10-27T17:34:00+03:00
инфографика
спецоперация
украина
россия
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823955979_0:1:1440:811_1920x0_80_0_0_f591fa6a721f81119443242e557444a7.png
украина
россия
херсонская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны и администраций новых регионов на 27 октября 2025 года
За прошедшие сутки российские подразделения освободили села Новониколаевка и Привольное в Запорожской области и село Егоровка в Днепропетровской области, а также нанесли поражение объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым для железнодорожных перевозок вооружения и военной техники в районы боевых действий на Донбассе, военному аэродрому, местам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 150 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 350 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 668 самолетов, 283 вертолета, 92 925 беспилотников, 633 зенитных ракетных комплекса, 25 710 танков и других бронемашин, 1 607 реактивных систем залпового огня, 30 822 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 45 045 единицы автомобильной техники.