Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.10.2025

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.

Карта спецоперации

О спецоперации Вооруженных сил России на Украине

Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.

Данные Минобороны и администраций новых регионов на 27 октября 2025 года

За прошедшие сутки российские подразделения освободили села Новониколаевка и Привольное в Запорожской области и село Егоровка в Днепропетровской области, а также нанесли поражение объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым для железнодорожных перевозок вооружения и военной техники в районы боевых действий на Донбассе, военному аэродрому, местам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 150 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 350 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.