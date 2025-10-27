Рейтинг@Mail.ru
Российские военные рассказали о боевиках-наркоманах ВСУ - РИА Новости, 27.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:31 27.10.2025
Российские военные рассказали о боевиках-наркоманах ВСУ
Российские военные рассказали о боевиках-наркоманах ВСУ - РИА Новости, 27.10.2025
Российские военные рассказали о боевиках-наркоманах ВСУ
Российские военные вступили в бой с боевиками-наркоманами ВСУ в ходе боевых действий в Днепропетровской области, рассказал РИА Новости боец группировки войск... РИА Новости, 27.10.2025
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
вооруженные силы украины
безопасность
днепропетровская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные рассказали о боевиках-наркоманах ВСУ

ВС России вступили в бой с боевиками-наркоманами ВСУ в Днепропетровской области

© РИА Новости / Мария МарикянБойцы бригады спецназначения на боевой задаче
Бойцы бригады спецназначения на боевой задаче - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости / Мария Марикян
Бойцы бригады спецназначения на боевой задаче. Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 окт - РИА Новости. Российские военные вступили в бой с боевиками-наркоманами ВСУ в ходе боевых действий в Днепропетровской области, рассказал РИА Новости боец группировки войск "Восток" с позывным "Хикки".
"Да, встречались такие, которые при множестве попаданий в них, чем-то обколотые, вставали и шли в наступление дальше. Я предполагаю, что они были под наркотиками", — рассказал "Хикки".
По его словам, противник был ликвидирован.
