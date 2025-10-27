ДОНЕЦК, 27 окт - РИА Новости. Российские военные вступили в бой с боевиками-наркоманами ВСУ в ходе боевых действий в Днепропетровской области, рассказал РИА Новости боец группировки войск "Восток" с позывным "Хикки".

"Да, встречались такие, которые при множестве попаданий в них, чем-то обколотые, вставали и шли в наступление дальше. Я предполагаю, что они были под наркотиками", — рассказал "Хикки".