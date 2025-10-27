Кот Вася стал талисманом подразделения в зоне СВО

ДОНЕЦК, 27 окт — РИА Новости. Рыжий кот по кличке Вася стал талисманом подразделения РФ в зоне СВО и не покидает своих хозяев даже во время выполнения боевых задач, рассказал РИА Новости командир отделения группировки войск "Восток" с позывным "Амур".

"У нас есть кот Вася — рыжий кот, такой боевой, с розовым ошейником. Подобрали его в разбитом доме, забрали себе. Он ласковый, сразу к нам прибежал, давай ластиться ко всем. Мы решили забрать его с собой", — рассказал "Амур".

По словам военнослужащего, кот быстро стал членом коллектива и сопровождает бойцов повсюду, не боясь громких звуков и техники.