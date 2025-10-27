Рейтинг@Mail.ru
Кот Вася стал талисманом подразделения в зоне СВО - РИА Новости, 27.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:27 27.10.2025
https://ria.ru/20251027/spetsoperatsiya-2050806889.html
Кот Вася стал талисманом подразделения в зоне СВО
Кот Вася стал талисманом подразделения в зоне СВО - РИА Новости, 27.10.2025
Кот Вася стал талисманом подразделения в зоне СВО
Рыжий кот по кличке Вася стал талисманом подразделения РФ в зоне СВО и не покидает своих хозяев даже во время выполнения боевых задач, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T05:27:00+03:00
2025-10-27T05:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/06/2015315308_0:184:3011:1878_1920x0_80_0_0_a62da9e14841b358884fb58dbb1dfcbd.jpg
https://ria.ru/20250314/kot-2005013262.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/06/2015315308_169:0:2845:2007_1920x0_80_0_0_0ad8be4d1acb11ed377a2634232dc599.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
Кот Вася стал талисманом подразделения в зоне СВО

Боевой рыжий кот Вася стал талисманом подразделения в зоне СВО

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации
Боевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 27 окт — РИА Новости. Рыжий кот по кличке Вася стал талисманом подразделения РФ в зоне СВО и не покидает своих хозяев даже во время выполнения боевых задач, рассказал РИА Новости командир отделения группировки войск "Восток" с позывным "Амур".
"У нас есть кот Вася — рыжий кот, такой боевой, с розовым ошейником. Подобрали его в разбитом доме, забрали себе. Он ласковый, сразу к нам прибежал, давай ластиться ко всем. Мы решили забрать его с собой", — рассказал "Амур".
Финалист премии Лохматый Оскар кот Толик в пожарной части - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Кот Толик вошел в топ-10 премии "Лохматый Оскар"
14 марта, 14:14
По словам военнослужащего, кот быстро стал членом коллектива и сопровождает бойцов повсюду, не боясь громких звуков и техники.
"Он и на машинах с нами ездит, и даже на мотоцикле ехал — за пазухой. Не боится ничего. Вася — наш боевой кот", — добавил командир отделения.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала