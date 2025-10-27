https://ria.ru/20251027/spetsoperatsiya-2050806889.html
Кот Вася стал талисманом подразделения в зоне СВО
Кот Вася стал талисманом подразделения в зоне СВО - РИА Новости, 27.10.2025
Кот Вася стал талисманом подразделения в зоне СВО
Рыжий кот по кличке Вася стал талисманом подразделения РФ в зоне СВО и не покидает своих хозяев даже во время выполнения боевых задач, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T05:27:00+03:00
2025-10-27T05:27:00+03:00
2025-10-27T05:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/06/2015315308_0:184:3011:1878_1920x0_80_0_0_a62da9e14841b358884fb58dbb1dfcbd.jpg
https://ria.ru/20250314/kot-2005013262.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/06/2015315308_169:0:2845:2007_1920x0_80_0_0_0ad8be4d1acb11ed377a2634232dc599.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
Кот Вася стал талисманом подразделения в зоне СВО
Боевой рыжий кот Вася стал талисманом подразделения в зоне СВО
ДОНЕЦК, 27 окт — РИА Новости. Рыжий кот по кличке Вася стал талисманом подразделения РФ в зоне СВО и не покидает своих хозяев даже во время выполнения боевых задач, рассказал РИА Новости командир отделения группировки войск "Восток" с позывным "Амур".
"У нас есть кот Вася — рыжий кот, такой боевой, с розовым ошейником. Подобрали его в разбитом доме, забрали себе. Он ласковый, сразу к нам прибежал, давай ластиться ко всем. Мы решили забрать его с собой", — рассказал "Амур".
По словам военнослужащего, кот быстро стал членом коллектива и сопровождает бойцов повсюду, не боясь громких звуков и техники.
"Он и на машинах с нами ездит, и даже на мотоцикле ехал — за пазухой. Не боится ничего. Вася — наш боевой кот", — добавил командир отделения.