ВСУ активизировали использование роботизированной техники в ДНР
ВСУ из-за нехватки бойцов активизировали использование роботизированных установок и дистанционно управляемых платформ на константиновском участке фронта в ДНР
донецкая народная республика
2025
ДОНЕЦК, 27 окт — РИА Новости. ВСУ из-за нехватки бойцов активизировали использование роботизированных установок и дистанционно управляемых платформ на константиновском участке фронта в ДНР, сообщил РИА Новости командир батальона Южного военного округа с позывным "Красноярск".
"На данный момент они (ВСУ
- ред.) не контратакуют, но недели две назад пытались контратаковать — всё было заблаговременно выявлено, и противник был уничтожен. Сейчас же они очень сильно начали использовать роботизированную технику", — рассказал комбат.
По его словам, украинская сторона применяет дистанционно управляемые пулемётные установки и другие модификации техники в качестве отвлекающего манёвра.
«
"Они делают это так: устанавливают пулемёты, ставят их на дистанционное управление — как отвлекающий манёвр. Наши военнослужащие на позициях докладывают, откуда идёт стрельба. Начинаем искать — а это роботизированная техника. Пока на неё обращаем внимание, противник пытается зайти другими группами", — дополнил "Красноярск".
Комбат также отметил, что в последнее время участились случаи применения украинскими боевиками роботизированных наземных беспилотных систем.
"Раньше это было очень редко, но за последнее время — порядка более 20. Они их используют для установки пулемётов, подвозов, эвакуации — всё зависит от модификации. Личного состава у них уже немного осталось, и они пытаются заменить его техникой", — добавил комбат.