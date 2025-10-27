Рейтинг@Mail.ru
ВСУ активизировали использование роботизированной техники в ДНР - РИА Новости, 27.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
03:50 27.10.2025
ВСУ активизировали использование роботизированной техники в ДНР
ВСУ активизировали использование роботизированной техники в ДНР - РИА Новости, 27.10.2025
ВСУ активизировали использование роботизированной техники в ДНР
ВСУ из-за нехватки бойцов активизировали использование роботизированных установок и дистанционно управляемых платформ на константиновском участке фронта в ДНР,... РИА Новости, 27.10.2025
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
в мире
донецкая народная республика
донецкая народная республика, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, В мире
ВСУ активизировали использование роботизированной техники в ДНР

ВСУ стали активнее применять роботов из-за нехватки живой силы

© РИА Новости / Алексей Майшев
БМП-3 ВС РФ в зоне СВО
БМП-3 ВС РФ в зоне СВО
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
БМП-3 ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 окт — РИА Новости. ВСУ из-за нехватки бойцов активизировали использование роботизированных установок и дистанционно управляемых платформ на константиновском участке фронта в ДНР, сообщил РИА Новости командир батальона Южного военного округа с позывным "Красноярск".
"На данный момент они (ВСУ - ред.) не контратакуют, но недели две назад пытались контратаковать — всё было заблаговременно выявлено, и противник был уничтожен. Сейчас же они очень сильно начали использовать роботизированную технику", — рассказал комбат.
По его словам, украинская сторона применяет дистанционно управляемые пулемётные установки и другие модификации техники в качестве отвлекающего манёвра.
«
"Они делают это так: устанавливают пулемёты, ставят их на дистанционное управление — как отвлекающий манёвр. Наши военнослужащие на позициях докладывают, откуда идёт стрельба. Начинаем искать — а это роботизированная техника. Пока на неё обращаем внимание, противник пытается зайти другими группами", — дополнил "Красноярск".
Комбат также отметил, что в последнее время участились случаи применения украинскими боевиками роботизированных наземных беспилотных систем.
"Раньше это было очень редко, но за последнее время — порядка более 20. Они их используют для установки пулемётов, подвозов, эвакуации — всё зависит от модификации. Личного состава у них уже немного осталось, и они пытаются заменить его техникой", — добавил комбат.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Донецкая Народная Республика
Вооруженные силы Украины
В мире
 
 
Версия 2023.1 Beta
