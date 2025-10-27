ВСУ активизировали использование роботизированной техники в ДНР

"Они делают это так: устанавливают пулемёты, ставят их на дистанционное управление — как отвлекающий манёвр. Наши военнослужащие на позициях докладывают, откуда идёт стрельба. Начинаем искать — а это роботизированная техника. Пока на неё обращаем внимание, противник пытается зайти другими группами", — дополнил "Красноярск".

"Раньше это было очень редко, но за последнее время — порядка более 20. Они их используют для установки пулемётов, подвозов, эвакуации — всё зависит от модификации. Личного состава у них уже немного осталось, и они пытаются заменить его техникой", — добавил комбат.