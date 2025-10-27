Рейтинг@Mail.ru
Премьер Вьетнама предложил России расширить энергетическое сотрудничество
09:35 27.10.2025 (обновлено: 10:19 27.10.2025)
Премьер Вьетнама предложил России расширить энергетическое сотрудничество
Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь предложил России расширить энергетическое сотрудничество, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.10.2025
в мире, вьетнам, россия, алексей оверчук
В мире, Вьетнам, Россия, Алексей Оверчук
Премьер Вьетнама предложил России расширить энергетическое сотрудничество

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук и премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь во время встречи в рамках 47-го саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре. 27 октября 2025
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук и премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь во время встречи в рамках 47-го саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре. 27 октября 2025
КУАЛА-ЛУМПУР, 27 окт - РИА Новости. Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь предложил России расширить энергетическое сотрудничество, передает корреспондент РИА Новости.
Об этом политик заявил на встрече с российским вице-премьером Алексеем Оверчуком.
"(Предложено - ред.) расширить деятельность нашей нефтегазовой корпорации в России для ведения переговоров по торговым вопросам между двумя сторонами", - отметил премьер.
Также предложено провести ряд мер, чтобы избежать технические ограничения в торговле.
Фам Минь Чинь добавил, что Вьетнам расширяет рынок для российских партнеров. Ханой и Москва также работают над возможностью строительства АЭС во Вьетнаме.
Здание посольства Социалистической республики Вьетнам в Москве - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Россия и Вьетнам обсудили перспективы сотрудничества в газовой сфере
В мире, Вьетнам, Россия, Алексей Оверчук
 
 
