https://ria.ru/20251027/sotrudnichestvo-2050826896.html
Премьер Вьетнама предложил России расширить энергетическое сотрудничество
Премьер Вьетнама предложил России расширить энергетическое сотрудничество - РИА Новости, 27.10.2025
Премьер Вьетнама предложил России расширить энергетическое сотрудничество
Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь предложил России расширить энергетическое сотрудничество, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T09:35:00+03:00
2025-10-27T09:35:00+03:00
2025-10-27T10:19:00+03:00
в мире
вьетнам
россия
алексей оверчук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050839718_0:263:3174:2048_1920x0_80_0_0_d1708567fdc6beef334efc9396e8d30e.jpg
https://ria.ru/20251016/rossija-2048701606.html
вьетнам
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050839718_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_30127a7631b1421ea785b85c809f85cf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вьетнам, россия, алексей оверчук
В мире, Вьетнам, Россия, Алексей Оверчук
Премьер Вьетнама предложил России расширить энергетическое сотрудничество
Фам Минь Чинь предложил РФ расширить энергетическое сотрудничество с Вьетнамом