Сквер благоустроили в станице на Кубани по нацпроекту
Краснодарский край
 
16:57 27.10.2025
Сквер благоустроили в станице на Кубани по нацпроекту
2025
КРАСНОДАР, 27 окт - РИА Новости. Сквер площадью более 4 тысяч квадратных метров благоустроили в станице Тбилисской Краснодарского края, рассказал журналистам врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.
По данным пресс-службы краевой администрации, Зеленую зону по улице Элеваторной обновили в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Работы курировало краевое министерство ТЭК и ЖКХ.
"Благоустроили участок площадью более четырех тысяч квадратных метров. Сделали прогулочные дорожки, на детской площадке уложили прорезиненное покрытие, установили современный игровой комплекс, у дороги смонтировали остановочный павильон. Теперь у жителей северной части станицы Тбилисской появилось комфортное место для отдыха", - рассказал журналистам Шапошник.
Врио министра добавил также, что в 2026 году благоустройство территорий в Тбилисской планируют продолжить. В рамках нацпроекта обновят общественное пространство в южной части станицы.
Всего в этом году в Краснодарском крае реконструируют более 100 зеленых зон - парков, скверов, набережных, добавили в пресс-службе администрации региона.
