Сквер благоустроили в станице на Кубани по нацпроекту

КРАСНОДАР, 27 окт - РИА Новости. Сквер площадью более 4 тысяч квадратных метров благоустроили в станице Тбилисской Краснодарского края, рассказал журналистам врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.

По данным пресс-службы краевой администрации, Зеленую зону по улице Элеваторной обновили в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Работы курировало краевое министерство ТЭК и ЖКХ.

"Благоустроили участок площадью более четырех тысяч квадратных метров. Сделали прогулочные дорожки, на детской площадке уложили прорезиненное покрытие, установили современный игровой комплекс, у дороги смонтировали остановочный павильон. Теперь у жителей северной части станицы Тбилисской появилось комфортное место для отдыха", - рассказал журналистам Шапошник.

Врио министра добавил также, что в 2026 году благоустройство территорий в Тбилисской планируют продолжить. В рамках нацпроекта обновят общественное пространство в южной части станицы.