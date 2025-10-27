https://ria.ru/20251027/skver-2050977619.html
Сквер благоустроили в станице на Кубани по нацпроекту
Сквер благоустроили в станице на Кубани по нацпроекту - РИА Новости, 27.10.2025
Сквер благоустроили в станице на Кубани по нацпроекту
Сквер площадью более 4 тысяч квадратных метров благоустроили в станице Тбилисской Краснодарского края, рассказал журналистам врио министра ТЭК и ЖКХ региона... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T16:57:00+03:00
2025-10-27T16:57:00+03:00
2025-10-27T16:57:00+03:00
краснодарский край
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748487879_241:633:2756:2048_1920x0_80_0_0_2e983ec4a7ecff94b5828d55e2545b34.jpg
https://ria.ru/20251027/bolnitsa-2050972065.html
https://ria.ru/20251024/turmarshruty-2050481611.html
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748487879_452:508:2506:2048_1920x0_80_0_0_503ff347bf7421200e053dc53a0c51ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край
Краснодарский край, Краснодарский край
Сквер благоустроили в станице на Кубани по нацпроекту
Сквер площадью более 4 тыс кв м благоустроили в станице на Кубани по нацпроекту
КРАСНОДАР, 27 окт - РИА Новости. Сквер площадью более 4 тысяч квадратных метров благоустроили в станице Тбилисской Краснодарского края, рассказал журналистам врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.
По данным пресс-службы краевой администрации, Зеленую зону по улице Элеваторной обновили в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Работы курировало краевое министерство ТЭК и ЖКХ.
"Благоустроили участок площадью более четырех тысяч квадратных метров. Сделали прогулочные дорожки, на детской площадке уложили прорезиненное покрытие, установили современный игровой комплекс, у дороги смонтировали остановочный павильон. Теперь у жителей северной части станицы Тбилисской появилось комфортное место для отдыха", - рассказал журналистам Шапошник.
Врио министра добавил также, что в 2026 году благоустройство территорий в Тбилисской планируют продолжить. В рамках нацпроекта обновят общественное пространство в южной части станицы.
Всего в этом году в Краснодарском крае реконструируют более 100 зеленых зон - парков, скверов, набережных, добавили в пресс-службе администрации региона.