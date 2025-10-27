Рейтинг@Mail.ru
Сийярто рассказал, почему переговоры о вступлении Украины в ЕС не начнутся - РИА Новости, 27.10.2025
19:51 27.10.2025
Сийярто рассказал, почему переговоры о вступлении Украины в ЕС не начнутся
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что при нынешнем правительстве Венгрии переговоры о вступлении Украины в ЕС...
в мире
венгрия
украина
петер сийярто
виктор орбан
евросоюз
венгрия
украина
в мире, венгрия, украина, петер сийярто, виктор орбан, евросоюз
В мире, Венгрия, Украина, Петер Сийярто, Виктор Орбан, Евросоюз
Сийярто рассказал, почему переговоры о вступлении Украины в ЕС не начнутся

Сийярто: при нынешнем правительстве Венгрии вступления Украины в ЕС не состоится

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 27 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что при нынешнем правительстве Венгрии переговоры о вступлении Украины в ЕС не начнутся.
"Пока я могу быть министром иностранных дел, а Виктор Орбан – премьер-министром, можете быть уверены, что переговоры о вступлении в ЕС с Украиной не начнутся", - сказал Сийярто в венгерском парламенте.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Орбан рассказал о позиции Венгрии по вступлению Украины в ЕС
9 мая, 10:18
 
В миреВенгрияУкраинаПетер СийяртоВиктор ОрбанЕвросоюз
 
 
