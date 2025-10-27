Рейтинг@Mail.ru
В Швеции создадут отделения тюрем для несовершеннолетних преступников
16:51 27.10.2025
В Швеции создадут отделения тюрем для несовершеннолетних преступников
Правительство Швеции поручило службе тюрем и пробации подготовить отделения для несовершеннолетних уголовников в возрасте 13-14 лет, осужденных за тяжкие... РИА Новости, 27.10.2025
В Швеции создадут отделения тюрем для несовершеннолетних преступников

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Правительство Швеции поручило службе тюрем и пробации подготовить отделения для несовершеннолетних уголовников в возрасте 13-14 лет, осужденных за тяжкие преступления, сообщило в понедельник министерство юстиции королевства.
Власти Швеции ранее договорились снизить возраст уголовной ответственности с 15 до 13 лет за тяжкие преступления.
"Ранее правительство поручило службе тюрем и пробации подготовить создание специальных отделений для детей 15-17 лет, осужденных за тяжкие преступления. В настоящее время это поручение дополняется, и в него будут включены также дети 13-14 лет", - говорится в сообщении.
Как уточняет ведомство, создание специальных отделений для несовершеннолетних должно быть завершено к июлю 2026 года. По словам министерства, исправительные учреждения будут адаптированы для детей в возрасте 13-14 лет с учетом возможных различий между ними и детьми старшего возраста.
Министр юстиции Гуннар Стрёммер, слова которого приводит ведомство, заявил, что снижение возраста уголовной ответственности за наиболее тяжкие преступления необходимо по нескольким причинам, в частности, чтобы защитить общество и помочь детям отказаться от преступного пути.
