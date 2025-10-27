Рейтинг@Mail.ru
Шапша обсудил с китайскими партнерами планы долгосрочного сотрудничества
20:15 27.10.2025
Шапша обсудил с китайскими партнерами планы долгосрочного сотрудничества
Губернатор Калужской области Владислав Шапша обсудил с китайскими партнерами перспективы долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 27.10.2025
https://ria.ru/20251013/shapsha-2047955593.html
Шапша обсудил с китайскими партнерами планы долгосрочного сотрудничества

© Фото : Пресс-службой губернатора и правительства Калужской областиГубернатор Калужской области Владислав Шапша обсудил с китайскими партнерами перспективы долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества
КАЛУГА, 27 окт – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша обсудил с китайскими партнерами перспективы долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Сообщается, что делегация Китайской Народной Республики, в состав которой вошли руководители ряда компаний, посетила Калужскую область с официальным визитом. Делегацию возглавил Пэн Шоу — член Китайской инженерной академии, главный научный сотрудник China National Building Material Group, президент научно-исследовательского института стекольной промышленности China National Building Material Group (CNBM), председатель Консультативного комитета Международной комиссии по стеклу (ICG).
Губернатор области Владислав Шапша провёл с членами делегации рабочую встречу. Приветствуя представителей китайского бизнеса, глава региона вспомнил события, имеющие важное историческое значение для России и КНР.
"Год для нас особенный — 80-летие победы в Великой Отечественной войне и 80-летие победы Китая в войне сопротивления с японскими захватчиками. Конечно, эти две победы навсегда останутся в нашей памяти", - отметил губернатор.
По словам Шапши, у региона большой опыт работы с иностранными партнёрами, в том числе из КНР. Республика занимает первое место среди торговых партнёров области. За последние пять лет товарооборот вырос в 1,5 раза.
"Сегодня отношения России и Китая находятся на очень высоком уровне, и мы рады, что вносим свой вклад в развитие взаимовыгодного сотрудничества", - акцентировал губернатор.
Глава китайской делегации отметил, что его соотечественники называют сотрудничество с Калужской областью конструктивным.
На встрече речь также шла о реализации проекта по строительству Калужского цементного завода в Думиничском округе и по созданию в области парка строительных материалов. Соответствующие соглашения были подписаны на ПМЭФ-2025 и в ходе визита Шапши в Китай. Партнёры выразили намерение до конца этого года разработать "дорожную карту" по проекту.
"Я хотел бы при вашей личной поддержке и поддержке правительства Калужской области совместно создать кластер, который станет образцом китайско-российского экономического сотрудничества", - обратился Пэн Шоу к губернатору.
Шапша в свою очередь выразил надежду, что совместный крупный проект по созданию в Калужской области промышленного парка стройматериалов будет серьёзным вкладом в развитие сотрудничества.
Калужская областьКалужская областьВладислав Шапша
 
 
Заголовок открываемого материала