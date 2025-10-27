https://ria.ru/20251027/sevastyanova-2051035814.html
Умерла автор песен Ирина Севастьянова
Умерла автор песен Ирина Севастьянова - РИА Новости, 27.10.2025
Умерла автор песен Ирина Севастьянова
Поэт, автор песен заслуженной артистки РФ Татьяны Булановой Ирина Севастьянова скончалась, сообщил певец Алмас Багратиони. РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T19:43:00+03:00
2025-10-27T19:43:00+03:00
2025-10-27T19:43:00+03:00
культура
россия
татьяна буланова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2051035375_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2f4af0c5d6e6694caee8f18876d0c334.jpg
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2051035375_251:0:1691:1080_1920x0_80_0_0_02a64d2c6f12f5e1a6ad87d990285e60.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, татьяна буланова
Культура, Россия, Татьяна Буланова
Умерла автор песен Ирина Севастьянова
Умерла автор песен Булановой Ирина Севастьянова
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Поэт, автор песен заслуженной артистки РФ Татьяны Булановой Ирина Севастьянова скончалась, сообщил певец Алмас Багратиони.
"Так случается, что, пройдя определённый путь, душа завершает своё земное путешествие и возвращается к Истоку… Двадцать пятого октября ушла из жизни Ирина Севастьянова - поэт, автор многих моих песен, светлый и добрый человек", - написал он в своем аккаунте в соцсети "ВКонтакте".
По словам Багратиони, их совместный творческий путь с Севастьяновой начался с песни "По-прежнему твой", после родились композиции "Друг без друга", "Прощаю" и другие.
"В последние месяцы мы особенно сблизились — нас объединяла одна творческая волна, много тёплых разговоров и взаимопонимание. Ирина была человеком большого сердца, искренним, порядочным и по-настоящему светлым", - добавил он.
Певица Татьяна Буланова
в беседе с РИА Новости также подтвердила, что Севастьянова, которая стала автором слов песен "Я к тебе вернусь", "Скажи, что хочешь", "Папа", ушла из жизни.
"Мне написал ее соавтор Дмитрий Прянов. Но, к сожалению, я с ней лично не была знакома", - сказала собеседница агентства.