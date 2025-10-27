Умерла автор песен Ирина Севастьянова

"Так случается, что, пройдя определённый путь, душа завершает своё земное путешествие и возвращается к Истоку… Двадцать пятого октября ушла из жизни Ирина Севастьянова - поэт, автор многих моих песен, светлый и добрый человек", - написал он в своем аккаунте в соцсети "ВКонтакте".