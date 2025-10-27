Рейтинг@Mail.ru
Умерла автор песен Ирина Севастьянова
Культура
 
19:43 27.10.2025
Умерла автор песен Ирина Севастьянова
Умерла автор песен Ирина Севастьянова - РИА Новости, 27.10.2025
Умерла автор песен Ирина Севастьянова
Поэт, автор песен заслуженной артистки РФ Татьяны Булановой Ирина Севастьянова скончалась, сообщил певец Алмас Багратиони. РИА Новости, 27.10.2025
россия, татьяна буланова
Культура, Россия, Татьяна Буланова
Умерла автор песен Ирина Севастьянова

Умерла автор песен Булановой Ирина Севастьянова

© Фото : Алмас Багратиони/ВКонтактеАвтор песен Татьяны Булановой Ирина Севастьянова
Автор песен Татьяны Булановой Ирина Севастьянова - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© Фото : Алмас Багратиони/ВКонтакте
Автор песен Татьяны Булановой Ирина Севастьянова. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Поэт, автор песен заслуженной артистки РФ Татьяны Булановой Ирина Севастьянова скончалась, сообщил певец Алмас Багратиони.
"Так случается, что, пройдя определённый путь, душа завершает своё земное путешествие и возвращается к Истоку… Двадцать пятого октября ушла из жизни Ирина Севастьянова - поэт, автор многих моих песен, светлый и добрый человек", - написал он в своем аккаунте в соцсети "ВКонтакте".
По словам Багратиони, их совместный творческий путь с Севастьяновой начался с песни "По-прежнему твой", после родились композиции "Друг без друга", "Прощаю" и другие.
"В последние месяцы мы особенно сблизились — нас объединяла одна творческая волна, много тёплых разговоров и взаимопонимание. Ирина была человеком большого сердца, искренним, порядочным и по-настоящему светлым", - добавил он.
Певица Татьяна Буланова в беседе с РИА Новости также подтвердила, что Севастьянова, которая стала автором слов песен "Я к тебе вернусь", "Скажи, что хочешь", "Папа", ушла из жизни.
"Мне написал ее соавтор Дмитрий Прянов. Но, к сожалению, я с ней лично не была знакома", - сказала собеседница агентства.
 
КультураРоссияТатьяна Буланова
 
 
Версия 2023.1 Beta
