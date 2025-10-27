Рейтинг@Mail.ru
Плавкран, перевернувшийся в Севастополе, не был введен в эксплуатацию - РИА Новости, 27.10.2025
23:23 27.10.2025
Плавкран, перевернувшийся в Севастополе, не был введен в эксплуатацию
Плавкран, перевернувшийся в Севастополе, не был введен в эксплуатацию - РИА Новости, 27.10.2025
Плавкран, перевернувшийся в Севастополе, не был введен в эксплуатацию
Перевернувшийся в бухте Севастополя плавкран не был введен в эксплуатацию и проходил испытания грузового устройства, сообщает крымское главное управление СК РФ. РИА Новости, 27.10.2025
Происшествия, Севастополь, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Севастопольский морской завод
Плавкран, перевернувшийся в Севастополе, не был введен в эксплуатацию

Перевернувшийся в Севастополе плавкран проходил испытания грузового устройства

© Фото : Следком Крыма и Севастополя/TelegramПлавучий кран перевернулся в Севастополе
Плавучий кран перевернулся в Севастополе - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© Фото : Следком Крыма и Севастополя/Telegram
Плавучий кран перевернулся в Севастополе . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости. Перевернувшийся в бухте Севастополя плавкран не был введен в эксплуатацию и проходил испытания грузового устройства, сообщает крымское главное управление СК РФ.
Ранее сообщалось, что плавкран перевернулся в Южной бухте на территории Севастопольского морского завода. В результате ЧП погибли два человека, более 20 получили травмы. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности. Пострадавшим и семьям погибших окажут помощь.
"Установлено, что плавсредство не было введено в эксплуатацию, а в момент крушения проводились испытания грузового устройства", - говорится в сообщении.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
В Севастополе при опрокидывании плавучего крана погибли два человека
Вчера, 18:30
 
