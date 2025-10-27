Плавкран, перевернувшийся в Севастополе, не был введен в эксплуатацию

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости. Перевернувшийся в бухте Севастополя плавкран не был введен в эксплуатацию и проходил испытания грузового устройства, сообщает крымское главное управление СК РФ.

"Установлено, что плавсредство не было введено в эксплуатацию, а в момент крушения проводились испытания грузового устройства", - говорится в сообщении.