Вся семья исчезла в разгар ужина. Развязка истории вошла в учебники

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Долгие годы Америка гадала, куда пропала счастливая семья Макстей. Разгадка оказалась чудовищной и до сих пор вызывает дрожь даже у видавших многое следователей.

Сыночки-ангелочки, работящий папа и добрая мама

В жаркой калифорнийской пустыне Мохаве 11 ноября 2013 года два мотоциклиста заметили странное углубление в земле. Любопытство заставило их остановиться, и именно тогда под песком они обнаружили человеческие останки

© AP Photo / Ringo H.W. Chiu Рабочие засыпают неглубокие могилы, в которых находились останки пропавшей семьи Макстей в Сан-Бернардино, Калифорния © AP Photo / Ringo H.W. Chiu Рабочие засыпают неглубокие могилы, в которых находились останки пропавшей семьи Макстей в Сан-Бернардино, Калифорния

Узнав результаты экспертизы, вся страна замерла от ужаса: исчезновение, о котором писали газеты, получило мрачную развязку.

Чтобы понять, почему исчезновение Макстеев потрясло страну, нужно вспомнить, какими они были . Семья из Калифорнии — Джозеф, Саммер и их маленькие сыновья Джанни и Джозеф-младший выглядели воплощением американской мечты. Новый дом, стабильный бизнес, улыбки на семейных фото. Джозеф работал не покладая рук, а Саммер занималась недвижимостью и воспитывала детей.

© AP Photo / Ringo H.W. Chiu Члены семьи Макстей и друзья семьи во время пресс-конференции в штаб-квартире департамента шерифа округа Сан-Бернардино, Калифорния © AP Photo / Ringo H.W. Chiu Члены семьи Макстей и друзья семьи во время пресс-конференции в штаб-квартире департамента шерифа округа Сан-Бернардино, Калифорния

Четвертое февраля 2010 года было самым обычным днем. Джозеф встретился с партнером, потом говорил с родственниками. Вечером семья ужинала дома. Но утром 5 февраля они уже не отвечали на звонки. Сначала никто не тревожился — возможно, поехали отдохнуть. Но когда дни превратились в недели, тревога переросла в страх.

Когда брат Джозефа, Майкл, приехал проверить дом, он застал странную картину: телевизор был включен, на диване стояли миски с попкорном, в холодильнике лежали испорченные продукты. Их собаки, которых семья обожала, выли от голода. Дом казался замершим во времени.

© AP Photo / Gregory Bull Дом семьи Макстей в Фоллбруке, Калифорния © AP Photo / Gregory Bull Дом семьи Макстей в Фоллбруке, Калифорния

Полицейские быстро установили, что 8 февраля автомобиль семьи, Isuzu Trooper, был отбуксирован со стоянки торгового центра в Сан-Диего, всего в нескольких километрах от мексиканской границы. Тогда многие подумали: а вдруг они сбежали?

Теория выглядела правдоподобной. На домашнем компьютере нашли поисковые запросы вроде "какие документы нужны для въезда в Мексику" и "уроки испанского языка". А камеры на границе даже зафиксировали семью, похожую на Макстеев. Однако лица на записи рассмотреть было невозможно.

Неожиданная разгадка

Месяцы тянулись, и новых улик не появлялось. Родственники настаивали: Саммер боялась Мексики, она не могла туда поехать с детьми добровольно.

© Getty Images / D-Keine Место преступления © Getty Images / D-Keine Место преступления

Но детективы не могли доказать обратное. История семьи Макстей стала одной из самых обсуждаемых загадок в США. Газеты выдвигали совершенно разные версии — от религиозной секты до мафиозных долгов.

Тем временем жизнь вокруг шла своим чередом, а в Фоллбруке, где стоял их дом, соседи все еще ждали возвращения семьи, надеясь на чудо.

Опасный бизнес

Когда в 2013 году в пустыне нашли тела, надежда исчезла окончательно. Следствие установило: убийство произошло примерно в день исчезновения. Семью вывезли из дома, убили в безлюдной местности и закопали в неглубоких могилах.

© AP Photo / John Gibbins Чарльз "Чейз" Меррит в зале суда в зале суда, Сан-Бернардино, Калифорния © AP Photo / John Gibbins Чарльз "Чейз" Меррит в зале суда в зале суда, Сан-Бернардино, Калифорния

Следствие сразу вспомнило о человеке, который последним видел Джозефа живым — его деловом партнере Чарльзе "Чейзе" Меррите. Их связывали годы совместной работы: Макстей занимался производством декоративных фонтанов, а Меррит отвечал за монтаж. Оба мужчины казались друзьями, но, дружба и бизнес — вещи несовместимые, и под внешним лоском скрывались долги, азартные игры и отчаянные попытки Меррита удержать контроль над деньгами компании.

© Getty Images / Gina Ferazzi Подсудимый Чарльз "Чейз" Меррит в зале суда, Сан-Бернардино, Калифорния © Getty Images / Gina Ferazzi Подсудимый Чарльз "Чейз" Меррит в зале суда, Сан-Бернардино, Калифорния

Когда Джозеф стал подозревать, что партнер ворует из кассы, отношения испортились. По данным прокуратуры, в день исчезновения семьи Меррит обедал с Джозефом и, вероятно, уже тогда обдумывал преступление. Позже выяснилось, что вскоре после исчезновения партнера он выписал несколько чеков на имя фирмы и подделал подпись Джозефа. Деньги шли на его личные расходы и погашение долгов в казино.

Ключевую роль сыграли финансовые документы компании Макстея. Они показали, что уже через несколько дней после пропажи партнера Меррит продолжал выписывать поддельные чеки. Этот след стал решающим.

© Getty Images / MediaNews Group/Inland Valley Daily Bulletin via Getty Images Родственники семьи Макстей у выхода из зала суда после оглашения приговора © Getty Images / MediaNews Group/Inland Valley Daily Bulletin via Getty Images Родственники семьи Макстей у выхода из зала суда после оглашения приговора

Все указывало на то, что убийство было не случайным, а тщательно спланированным. Меррит знал, что потеряет источник дохода, если Джозеф разорвет с ним контракт, и выбрал чудовищный путь — уничтожить всю семью.

Журналисты называют дело Макстеев "одной из самых мрачных страниц в истории современной Калифорнии". Его до сих пор изучают криминалисты и психологи, пытаясь понять как обычный человек, партнер и друг, способен на подобное.

© Getty Images / Irfan Khan Родственники семьи Макстей возле крестов, установленных в память об убитой семье в Викторвилле, Калифорния © Getty Images / Irfan Khan Родственники семьи Макстей возле крестов, установленных в память об убитой семье в Викторвилле, Калифорния