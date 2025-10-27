Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Белоруссии высказался о ситуации с метеозондами Литвы - РИА Новости, 27.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:51 27.10.2025 (обновлено: 16:02 27.10.2025)
https://ria.ru/20251027/ryzhenkov-2050958609.html
Глава МИД Белоруссии высказался о ситуации с метеозондами Литвы
Глава МИД Белоруссии высказался о ситуации с метеозондами Литвы - РИА Новости, 27.10.2025
Глава МИД Белоруссии высказался о ситуации с метеозондами Литвы
Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил, что ситуация с метеозондами в Литве и последующее закрытие литовско-белорусской границы похожа на провокацию для... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T15:51:00+03:00
2025-10-27T16:02:00+03:00
в мире
белоруссия
литва
минск
максим рыженков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955845480_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_85419434ceddda5c3ce537384b5afeb2.jpg
https://ria.ru/20251026/litva-2050728107.html
https://ria.ru/20251027/litva-2050791259.html
белоруссия
литва
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955845480_93:0:1230:853_1920x0_80_0_0_e3cd1b10f55542c6a3b17c0f174c9e6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, литва, минск, максим рыженков
В мире, Белоруссия, Литва, Минск, Максим Рыженков
Глава МИД Белоруссии высказался о ситуации с метеозондами Литвы

Рыженков: ситуация с метеозондами в Литве похожа на провокацию против Белоруссии

© Sputnik / Виктор ТолочкоМаксим Рыженков
Максим Рыженков - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
Максим Рыженков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 27 окт – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил, что ситуация с метеозондами в Литве и последующее закрытие литовско-белорусской границы похожа на провокацию для обоснования действий против Минска и Москвы.
"Это какие-то провокации. Если кому-то надо найти повод, чтобы как-то вот этой риторикой оправдать свои какие-то действия против Беларуси, против России, в конечном итоге, и против своих граждан, то вот ищутся как раз-таки такие поводы", - сказал Рыженков телеканалу "Первый информационный".
Гитанас Науседа - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Президент Литвы предложил закрыть границу с Белоруссией из-за метеозондов
26 октября, 15:45
Видеокомментарий министра опубликован в Telegram-канале телеканала.
По его словам, "все это вообще похоже на какие-то провокации, которые имеют целью оправдания неких антибелорусских, антироссийских подходов, за которыми могут быть и прекращение транзита в Калининградскую область, дальнейшие ограничения на пролет самолетов... То есть, образно говоря, обосновать своему (литовскому - ред.) народу просто какие-то действия антибелорусского, антироссийского характера - это тяжело. Поэтому надо наскрести негатива", - сказал министр.
Рыженков обратил внимание, что проблема того, что контрабандисты используют для своей противоправной деятельности, метеозонды была и ранее. "То, что летали когда-то эти шары с контрабандой каких-то сигарет, так это же всю жизнь они летали. Есть такие контрабандисты, наверняка. Но самое интересное, что нам-то никаких нот не посылалось. Значит, не могут сами разобраться, что там за шары летали и какие они, - так и не нашли", - сказал глава МИД.
Он также обратил внимание на то, что, разу уж это контрабанда, то помимо тех, кто якобы выпускал шары на белорусской территории, должны быть и литовцы, которые должны были принять контрабанду в Литве. "Так вы с ними разбирайтесь. Вот разберетесь, победите у себя контрабанду - не будет таких вопросов. Ну и кроме того, никто так и не предъявил количество этих шаров, что они там переносили и так далее", - сказал Рыженков.
Он добавил, что литовскими властями создается атмосфера негатива, образ неких "варваров" в Белоруссии и России, и на этом фоне "запуганный житель Литвы будет … бежать в какое-то бомбоубежище, запасаться какими-то продуктами питания, но будет поддерживать действия властей, потому что "это же угроза с Востока". Ну, а как сказал сегодня президент (Белоруссии – ред.), это вообще глупость несусветная - думать, что Беларусь или Россия собрались "идти" на Париж, там Лондон или еще куда-то", - подчеркнул Рыженков.
На прошедшей неделе Литва несколько раз закрывала КПП на границе с Белоруссией. После закрытия пунктов пропуска поздним вечером 26 октября движение автотранспорта через КПП "Шальчининкай" ("Бенякони") и "Мядининкай" ("Каменный Лог") так и не восстановлено. Литовская сторона ранее обосновывала временное приостановление пропуска транспорта через два оставшихся работать на границе с Белоруссией автодорожных пункта пропуска инцидентами с проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой.
Проволочное заграждение на белорусско-литовской границе вблизи контрольно-пропускного пункта Котловка-Лаворишкес - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Литва закрыла КПП на границе с Белоруссией
Вчера, 00:35
 
В миреБелоруссияЛитваМинскМаксим Рыженков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала