Глава МИД Белоруссии высказался о ситуации с метеозондами Литвы

МИНСК, 27 окт – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил, что ситуация с метеозондами в Литве и последующее закрытие литовско-белорусской границы похожа на провокацию для обоснования действий против Минска и Москвы.

"Это какие-то провокации. Если кому-то надо найти повод, чтобы как-то вот этой риторикой оправдать свои какие-то действия против Беларуси , против России , в конечном итоге, и против своих граждан, то вот ищутся как раз-таки такие поводы", - сказал Рыженков телеканалу "Первый информационный".

Видеокомментарий министра опубликован в Telegram-канале телеканала.

По его словам, "все это вообще похоже на какие-то провокации, которые имеют целью оправдания неких антибелорусских, антироссийских подходов, за которыми могут быть и прекращение транзита в Калининградскую область , дальнейшие ограничения на пролет самолетов... То есть, образно говоря, обосновать своему (литовскому - ред.) народу просто какие-то действия антибелорусского, антироссийского характера - это тяжело. Поэтому надо наскрести негатива", - сказал министр.

Рыженков обратил внимание, что проблема того, что контрабандисты используют для своей противоправной деятельности, метеозонды была и ранее. "То, что летали когда-то эти шары с контрабандой каких-то сигарет, так это же всю жизнь они летали. Есть такие контрабандисты, наверняка. Но самое интересное, что нам-то никаких нот не посылалось. Значит, не могут сами разобраться, что там за шары летали и какие они, - так и не нашли", - сказал глава МИД.

Он также обратил внимание на то, что, разу уж это контрабанда, то помимо тех, кто якобы выпускал шары на белорусской территории, должны быть и литовцы, которые должны были принять контрабанду в Литве. "Так вы с ними разбирайтесь. Вот разберетесь, победите у себя контрабанду - не будет таких вопросов. Ну и кроме того, никто так и не предъявил количество этих шаров, что они там переносили и так далее", - сказал Рыженков.

Он добавил, что литовскими властями создается атмосфера негатива, образ неких "варваров" в Белоруссии и России, и на этом фоне "запуганный житель Литвы будет … бежать в какое-то бомбоубежище, запасаться какими-то продуктами питания, но будет поддерживать действия властей, потому что "это же угроза с Востока". Ну, а как сказал сегодня президент (Белоруссии – ред.), это вообще глупость несусветная - думать, что Беларусь или Россия собрались "идти" на Париж, там Лондон или еще куда-то", - подчеркнул Рыженков.