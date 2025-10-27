Рейтинг@Mail.ru
Литовского наемника, воевавшего на стороне ВСУ, заочно осудили на шесть лет
Специальная военная операция на Украине
 
19:30 27.10.2025
Литовского наемника, воевавшего на стороне ВСУ, заочно осудили на шесть лет
россия, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф), литва
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Следственный комитет России (СК РФ), Литва
Литовского наемника, воевавшего на стороне ВСУ, заочно осудили на шесть лет

Литовца Лимонтаса заочно осудили на шесть лет за участие в боях на стороне ВСУ

© Фото : Следком/TelegramЛитовский наемник Лимонтас, воевавший на стороне Киева, заочно осужден в РФ
Литовский наемник Лимонтас, воевавший на стороне Киева, заочно осужден в РФ - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© Фото : Следком/Telegram
Литовский наемник Лимонтас, воевавший на стороне Киева, заочно осужден в РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Литовский наемник Повилас Адомас Лимонтас, воевавший на стороне Киева, заочно осужден в РФ на шесть лет лишения свободы, он объявлен в международный розыск, сообщает СК РФ.
"Доказательства, собранные Главным следственным управлением Следственного комитета России, признаны судом достаточными для вынесения заочно приговора в отношении гражданина Литовской Республики Лимонтаса Повиласа Адомаса, он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 359 УК РФ (наемничество)", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Боевая работа артиллеристов группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Российские военные рассказали, сколько иностранных наемников гибнет в ДНР
26 октября, 05:40
Следствием и судом установлено, что в марте 2022 года он вступил в состав украинского вооруженного формирования, в качестве наемника участвовал в боевых действиях против представителей силовых структур ДНР, ЛНР и военнослужащих ВС РФ. Перед этим боевик прошел военную подготовку, его обеспечили личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением.
В СК отметили, что судом Лимонтас заочно приговорен к наказанию в виде лишения свободы на срок шесть лет шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также он объявлен в международный розыск, добавили в СК.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Рогов сообщил о ликвидации американского наемника в зоне СВО
25 октября, 17:25
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаСледственный комитет России (СК РФ)Литва
 
 
