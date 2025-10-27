Литовского наемника, воевавшего на стороне ВСУ, заочно осудили на шесть лет

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Литовский наемник Повилас Адомас Лимонтас, воевавший на стороне Киева, заочно осужден в РФ на шесть лет лишения свободы, он объявлен в международный розыск, сообщает СК РФ.
"Доказательства, собранные Главным следственным управлением Следственного комитета России, признаны судом достаточными для вынесения заочно приговора в отношении гражданина Литовской Республики Лимонтаса Повиласа Адомаса, он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 359 УК РФ (наемничество)", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Следствием и судом установлено, что в марте 2022 года он вступил в состав украинского вооруженного формирования, в качестве наемника участвовал в боевых действиях против представителей силовых структур ДНР, ЛНР и военнослужащих ВС РФ. Перед этим боевик прошел военную подготовку, его обеспечили личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением.
В СК отметили, что судом Лимонтас заочно приговорен к наказанию в виде лишения свободы на срок шесть лет шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также он объявлен в международный розыск, добавили в СК.
