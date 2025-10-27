Рейтинг@Mail.ru
"Радиостанция судного дня" передала два новых сообщения за день
22:15 27.10.2025
"Радиостанция судного дня" передала два новых сообщения за день
"Радиостанция судного дня" передала два новых сообщения за день
"Радиостанция судного дня" передала два новых сообщения за день
"Радиостанция судного дня" УВБ-76 передала с начала понедельника два новых загадочных сообщения, сообщили в Telegram-канале "УВБ-76 логи".
радиостанция судного дня
2025
"Радиостанция судного дня" передала два новых сообщения за день

В эфире "Радиостанции судного дня" прозвучали слова "семень" и "блохороши"

© Depositphotos.com / curraheeshutterЯдерный взрыв
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© Depositphotos.com / curraheeshutter
Ядерный взрыв. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. "Радиостанция судного дня" УВБ-76 передала с начала понедельника два новых загадочных сообщения, сообщили в Telegram-канале "УВБ-76 логи".
В 12:54 по московскому времени в эфире прозвучало сообщение со словом "семень", а в 14:20 — "блохороши".
Сообщения станции традиционно включают сочетания цифр, букв и редких слов. Отмечается, что кодовое слово "семень" в её эфирах ранее не встречалось.
УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х годах. В обычное время она передаёт короткий монотонный жужжащий сигнал, из-за чего получила неофициальное прозвище "Жужжалка".
Ранее Роскомнадзор отказался раскрыть дату создания и регистрации УВБ-76, объяснив, что сведения о радиоэлектронных средствах и их владельцах предоставляются только госорганам.
