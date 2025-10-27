https://ria.ru/20251027/putin-2050935674.html
Путин ратифицировал соглашение России и Кувейта о выдаче преступников
Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между Россией и Кувейтом о выдаче преступников, соответствующий документ размещен на... РИА Новости, 27.10.2025
