Правительство списало задолженность по бюджетным кредитам 14 регионам
Правительство списало задолженность по кредитам 14 регионам на 26 млрд руб
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Правительство РФ списало задолженность по бюджетным кредитам 14 регионам на общую сумму более 26 миллиардов рублей, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Списать задолженность… перед РФ, сложившуюся по состоянию на 1 марта 2024 года, по бюджетным кредитам… в объеме 26 090 367 545,18 рубля", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале
правовых актов.
Речь идет о таких регионах, как Бурятия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Крым, Марий Эл, Мордовия, Северная Осетия - Алания, Брянская, Кировская, Костромская, Курганская, Саратовская, Тамбовская области и Еврейская автономная область.