Правительство списало задолженность по бюджетным кредитам 14 регионам - РИА Новости, 27.10.2025
22:28 27.10.2025
Правительство списало задолженность по бюджетным кредитам 14 регионам
РИА Новости
экономика, россия, республика бурятия, республика калмыкия, михаил мишустин, правительство рф
Экономика, Россия, Республика Бурятия, Республика Калмыкия, Михаил Мишустин, Правительство РФ
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
© РИА Новости / Алексей Майшев
Дом правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Правительство РФ списало задолженность по бюджетным кредитам 14 регионам на общую сумму более 26 миллиардов рублей, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Списать задолженность… перед РФ, сложившуюся по состоянию на 1 марта 2024 года, по бюджетным кредитам… в объеме 26 090 367 545,18 рубля", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов.
Речь идет о таких регионах, как Бурятия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Крым, Марий Эл, Мордовия, Северная Осетия - Алания, Брянская, Кировская, Костромская, Курганская, Саратовская, Тамбовская области и Еврейская автономная область.
Здание Министерства финансов России - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Минфин назвал размер кредитов регионам на инфраструктуру
24 сентября, 09:18
 
Экономика Россия Республика Бурятия Республика Калмыкия Михаил Мишустин Правительство РФ
 
 
