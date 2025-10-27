Пособия в ноябре выплатят раньше из-за праздничных дней

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Пособия и зарплаты, которые должны были быть выплачены в праздничные дни с 1 по 4 ноября, получателям перечислят досрочно в последний рабочий день, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

"Таким образом, в период с 27 октября по 1 ноября будут выплачены в последний рабочий день, скорее всего, заработной платы, пенсии, пособия для тех получателей, кто должен был их получить до четвертого ноября включительно", - добавила депутат.