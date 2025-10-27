Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Задержан еще один подозреваемый в попытке похищения футболиста Мостового

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт — РИА Новости. Силовики задержали еще одного подозреваемого в похищении предпринимателя и в попытке похищения футболиста в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского ГСУСК.

"Задержан еще один подозреваемый", — сказала собеседница агентства.

Силовики ранее уже задержали четверых подозреваемых в похищении предпринимателя Сергея Селегеня и в попытке похищения футболиста "Зенита" Андрея Мостового. Как сообщал СК , уголовные дела возбудили по статьям о похищении человека, попытке похищения человека и разбое.

Что известно о преступлении

Как пишет Mash , на спортсмена напали несколько человек. Они пытались затащить его в автомобиль, но ему на помощь пришел прохожий, они отбились от преступников.

Telegram-канал добавил, что предпринимателя, которого упомянула Волк, похитили через два дня. Его силой усадили в машину и заставили отдать крупную сумму.

Следственный комитет подтвердил задержание четырех человек, возбуждены дела по статьям "Похищение человека", "Разбой" и "Покушение на похищение человека".

По данным ведомства, первое нападение произошло 23 октября возле дома на улице Вязовой, второе — 25 октября у магазина на Крестовском острове. Преступники заставили мужчину перевести 210 тысяч рублей, а также требовали отдать им десять миллионов. Их задержали при освобождении похищенного.

Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, похищенным бизнесменом оказался генеральный директор компании "Физика Девелопмент".