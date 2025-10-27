https://ria.ru/20251027/pokhischenie-2050939571.html
Задержан еще один подозреваемый в попытке похищения футболиста Мостового
Задержан еще один подозреваемый в попытке похищения футболиста Мостового
Задержан еще один подозреваемый в попытке похищения футболиста Мостового
Силовики задержали еще одного подозреваемого в похищении предпринимателя и в попытке похищения футболиста в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости
Задержание организатора похищения футболиста Андрея Мостового
Ранее правоохранители задержали четверых подозреваемых в похищении предпринимателя Сергея Селегеня и в попытке похищения футболиста "Зенита" Андрея Мостового.
Как информировали в СК, уголовные дела возбуждены по статьям о похищении человека, попытке похищения человека и разбое.
"Полицейские установили местонахождение предполагаемого организатора криминальной деятельности и совместно с сотрудниками Росгвардии задержали его в городе Кудрово Всеволожского района Ленобласти. Им оказался студент-второкурсник одного из высших учебных заведений Санкт-Петербурга", - сообщили в полиции.
Кадры с места задержания лиц, пытавшихся похитить футболиста Андрея Мостового и предпринимателя Сергея Селегеня
Кадры с места задержания лиц, пытавшихся похитить футболиста Андрея Мостового и предпринимателя Сергея Селегеня
Задержан еще один подозреваемый в попытке похищения футболиста Мостового
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт — РИА Новости. Силовики задержали еще одного подозреваемого в похищении предпринимателя и в попытке похищения футболиста в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского ГСУСК.
"Задержан еще один подозреваемый", — сказала собеседница агентства.
Силовики ранее уже задержали четверых подозреваемых в похищении предпринимателя Сергея Селегеня и в попытке похищения футболиста "Зенита" Андрея Мостового. Как сообщал СК
, уголовные дела возбудили по статьям о похищении человека, попытке похищения человека и разбое.
Что известно о преступлении
Как пишет Mash
, на спортсмена напали несколько человек. Они пытались затащить его в автомобиль, но ему на помощь пришел прохожий, они отбились от преступников.
Telegram-канал добавил, что предпринимателя, которого упомянула Волк, похитили через два дня. Его силой усадили в машину и заставили отдать крупную сумму.
Следственный комитет подтвердил задержание четырех человек, возбуждены дела по статьям "Похищение человека", "Разбой" и "Покушение на похищение человека".
По данным ведомства, первое нападение произошло 23 октября возле дома на улице Вязовой, второе — 25 октября у магазина на Крестовском острове. Преступники заставили мужчину перевести 210 тысяч рублей, а также требовали отдать им десять миллионов. Их задержали при освобождении похищенного.
Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, похищенным бизнесменом оказался генеральный директор компании "Физика Девелопмент".
Позднее Волк уточнила, что организатором похищения бизнесмена и футболиста оказался студент-второкурсник.