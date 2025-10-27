Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 27.10.2025
08:11 27.10.2025
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Облачная с прояснениями погода, небольшие дожди во второй половине дня и температура до плюс 10 градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.10.2025
Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Женщина во время дождя на Красной площади в Москве
Женщина во время дождя на Красной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, небольшие дожди во второй половине дня и температура до плюс 10 градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столичном регионе будет формировать теплый сектор северно-атлантического циклона с центром над югом Скандинавии. В такой ситуации ожидается облачная, в начале дня местами с прояснениями погода. Во второй половине дня пройдут небольшие дожди. Температура сегодня по-прежнему выше нормы, днем в Москве плюс восемь - плюс 10 градусов, по области от шести до 11 градусов тепла", - рассказал Леус.
Он отметил, что ветер будет дуть юго-восточный четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, к вечеру барометры покажут 738 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.
Красная площадь - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Погода в России переходит в зимний режим, заявил Вильфанд
15 октября, 03:24
 
ОбществоМоскваМихаил Леус
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
