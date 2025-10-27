https://ria.ru/20251027/pogoda-2050815654.html
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 27.10.2025
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Облачная с прояснениями погода, небольшие дожди во второй половине дня и температура до плюс 10 градусов ожидаются в Москве в понедельник
2025-10-27T08:11:00+03:00
2025-10-27T08:11:00+03:00
2025-10-27T08:11:00+03:00
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Облачная с прояснениями погода, дожди и до +10 ожидаются в Москве в понедельник
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, небольшие дожди во второй половине дня и температура до плюс 10 градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столичном регионе будет формировать теплый сектор северно-атлантического циклона с центром над югом Скандинавии. В такой ситуации ожидается облачная, в начале дня местами с прояснениями погода. Во второй половине дня пройдут небольшие дожди. Температура сегодня по-прежнему выше нормы, днем в Москве
плюс восемь - плюс 10 градусов, по области от шести до 11 градусов тепла", - рассказал Леус
.
Он отметил, что ветер будет дуть юго-восточный четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, к вечеру барометры покажут 738 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.