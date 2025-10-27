Москвичам рассказали о погоде в понедельник

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, небольшие дожди во второй половине дня и температура до плюс 10 градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Он отметил, что ветер будет дуть юго-восточный четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, к вечеру барометры покажут 738 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.