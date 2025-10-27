https://ria.ru/20251027/petropavlovsk-kamchatskij-2050798633.html
На Камчатке два человека погибли в ДТП с автокраном
П.-КАМЧАТСКИЙ, 27 окт – РИА Новости.
Два человека погибли и один госпитализирован после столкновения внедорожника со стрелой автокрана в Петропавловске-Камчатском, сообщает краевое министерство здравоохранения в Telegram-канале
.
"Два человека погибли и один госпитализирован в реанимационное отделение после серьезного ДТП с автокраном на улице Пограничной в Петропавловске-Камчатском", — проинформировал минздрав.
Инцидент произошел на улице Пограничной. По предварительной информации, автокран выезжал на проезжую часть, когда его стрела, находившаяся в поднятом положении, оказалась над полосой движения.
"Автомобиль, двигавшийся по главной дороге, задел крышей за край стрелы. В результате удара с машины сорвало крышу и заднюю дверь", – сообщил РИА Новости очевидец происшествия.
По его словам, на месте работали экстренные службы. От удара у автомобиля была полностью срезана крыша, фрагмент которой остался висеть на конструкции крана.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД
и следственной группы для установления всех обстоятельств случившегося.