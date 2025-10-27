На Камчатке два человека погибли в ДТП с автокраном

П.-КАМЧАТСКИЙ, 27 окт – РИА Новости. Два человека погибли и один госпитализирован после столкновения внедорожника со стрелой автокрана в Петропавловске-Камчатском, сообщает краевое министерство здравоохранения в Два человека погибли и один госпитализирован после столкновения внедорожника со стрелой автокрана в Петропавловске-Камчатском, сообщает краевое министерство здравоохранения в Telegram-канале

"Два человека погибли и один госпитализирован в реанимационное отделение после серьезного ДТП с автокраном на улице Пограничной в Петропавловске-Камчатском", — проинформировал минздрав.

Инцидент произошел на улице Пограничной. По предварительной информации, автокран выезжал на проезжую часть, когда его стрела, находившаяся в поднятом положении, оказалась над полосой движения.

"Автомобиль, двигавшийся по главной дороге, задел крышей за край стрелы. В результате удара с машины сорвало крышу и заднюю дверь", – сообщил РИА Новости очевидец происшествия.

По его словам, на месте работали экстренные службы. От удара у автомобиля была полностью срезана крыша, фрагмент которой остался висеть на конструкции крана.