В центре Петербурга вспыхнул пожар в здании

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт - РИА Новости. Пожар произошел в 5-этажном здании в центре Санкт-Петербурга, площадь пожара уточняется, сообщает городское главное управление МЧС.

"В пятиэтажном здании размером 20 на 30 метров горит обстановка. Площадь пожара уточняется. Сведения о пострадавших не поступали", – говорится в сообщении.