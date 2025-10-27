https://ria.ru/20251027/peterburg-2051045067.html
В центре Петербурга вспыхнул пожар в здании
Пожар произошел в 5-этажном здании в центре Санкт-Петербурга, площадь пожара уточняется, сообщает городское главное управление МЧС. РИА Новости, 27.10.2025
