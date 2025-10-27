https://ria.ru/20251027/peterburg-2051021578.html
В Петербурге суд отправил в колонию девушку, которая сожгла паспорт
В Петербурге суд отправил в колонию девушку, которая сожгла паспорт - РИА Новости, 27.10.2025
В Петербурге суд отправил в колонию девушку, которая сожгла паспорт
Суд в Санкт -Петербурге назначил наказание в виде лишения свободы сроком на два года в колонии-поселении девушке, которая сожгла свой паспорт, сообщила... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T19:06:00+03:00
2025-10-27T19:06:00+03:00
2025-10-27T19:06:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_2ef356be5270a6325217a96d150275cb.jpg
https://ria.ru/20241004/sud-1976350894.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_39:0:1372:1000_1920x0_80_0_0_cab4108227007db18ef7b0ec5274964d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге суд отправил в колонию девушку, которая сожгла паспорт
В Петербурге девушка получила два года колонии-поселения за сожжение паспорта
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт - РИА Новости. Суд в Санкт -Петербурге назначил наказание в виде лишения свободы сроком на два года в колонии-поселении девушке, которая сожгла свой паспорт, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
"Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга
огласил приговор в отношении Александры Мароти. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года в колонии-поселении", – говорится в сообщении.
Согласно материалам пресс-службы, Мароти, являясь администратором группы в сети Интернет, осуществляя при этом видеотрансляцию своих действий в группе, "демонстративно произвела поджог паспорта, полностью уничтожив его путем сожжения, при этом сопровождая свои действия высказываниями с использованием нецензурной лексики, связанными с положительной оценкой уничтожения паспорта".