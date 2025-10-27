Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге суд отправил в колонию девушку, которая сожгла паспорт - РИА Новости, 27.10.2025
19:06 27.10.2025
В Петербурге суд отправил в колонию девушку, которая сожгла паспорт
В Петербурге суд отправил в колонию девушку, которая сожгла паспорт - РИА Новости, 27.10.2025
В Петербурге суд отправил в колонию девушку, которая сожгла паспорт
Суд в Санкт -Петербурге назначил наказание в виде лишения свободы сроком на два года в колонии-поселении девушке, которая сожгла свой паспорт, сообщила... РИА Новости, 27.10.2025
происшествия
санкт-петербург
россия
санкт-петербург
россия
происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге суд отправил в колонию девушку, которая сожгла паспорт

В Петербурге девушка получила два года колонии-поселения за сожжение паспорта

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт - РИА Новости. Суд в Санкт -Петербурге назначил наказание в виде лишения свободы сроком на два года в колонии-поселении девушке, которая сожгла свой паспорт, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
"Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Александры Мароти. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года в колонии-поселении", – говорится в сообщении.
Согласно материалам пресс-службы, Мароти, являясь администратором группы в сети Интернет, осуществляя при этом видеотрансляцию своих действий в группе, "демонстративно произвела поджог паспорта, полностью уничтожив его путем сожжения, при этом сопровождая свои действия высказываниями с использованием нецензурной лексики, связанными с положительной оценкой уничтожения паспорта".
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
В Брянске ужесточили приговор женщине, которая сожгла свой паспорт
4 октября 2024, 12:59
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссия
 
 
