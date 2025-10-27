В Петербурге суд отправил в колонию девушку, которая сожгла паспорт

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт - РИА Новости. Суд в Санкт -Петербурге назначил наказание в виде лишения свободы сроком на два года в колонии-поселении девушке, которая сожгла свой паспорт, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Согласно материалам пресс-службы, Мароти, являясь администратором группы в сети Интернет, осуществляя при этом видеотрансляцию своих действий в группе, "демонстративно произвела поджог паспорта, полностью уничтожив его путем сожжения, при этом сопровождая свои действия высказываниями с использованием нецензурной лексики, связанными с положительной оценкой уничтожения паспорта".