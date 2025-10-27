Рейтинг@Mail.ru
Отношения России и США находятся на минимальном уровне, заявили в Кремле - РИА Новости, 27.10.2025
12:43 27.10.2025 (обновлено: 13:05 27.10.2025)
Отношения России и США находятся на минимальном уровне, заявили в Кремле
Отношения России и США находятся на минимальном уровне, заявили в Кремле - РИА Новости, 27.10.2025
Отношения России и США находятся на минимальном уровне, заявили в Кремле
Отношения России и США находятся на минимальном уровне, пока наметились лишь робкие усилия по их восстановлению, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 27.10.2025
россия, сша, москва, дмитрий песков, в мире
Россия, США, Москва, Дмитрий Песков, В мире
Отношения России и США находятся на минимальном уровне, заявили в Кремле

Песков: отношения России и США находятся на минимальном уровне

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги России и США. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Отношения России и США находятся на минимальном уровне, пока наметились лишь робкие усилия по их восстановлению, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Отношения эти (между Москвой и Вашингтоном - ред.) находятся на минимальном уровне. И пока лишь наметились первые, скажем так, робкие усилия для того, чтобы вывести эти отношения из состояния такого прежнего оцепенения", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что процесс восстановления отношений между Москвой и Вашингтоном осложняется "теми самыми действиями в отношении нас, о которых мы говорили", имя ввиду санкции и угрозы.
Ранее США анонсировали новый пакет антироссийских санкций, в рамках него были введены меры против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних компаний. Как заявили в Вашингтоне, введение новых санкций обусловлено тем, что у Москвы якобы отсутствует желание вести мирный процесс по Украине. Позже глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас сообщила, что Евросоюз принял 19-й пакет санкций против России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Оружие последнего дня: Россия дает уроки дипломатии
08:00
 
Россия США Москва Дмитрий Песков В мире
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
