Отношения России и США находятся на минимальном уровне, заявили в Кремле

"Отношения эти (между Москвой и Вашингтоном - ред.) находятся на минимальном уровне. И пока лишь наметились первые, скажем так, робкие усилия для того, чтобы вывести эти отношения из состояния такого прежнего оцепенения", - сказал Песков журналистам.