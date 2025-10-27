Рейтинг@Mail.ru
На Ямале за 7 лет появилось триста теплых остановок
Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
16:54 27.10.2025
На Ямале за 7 лет появилось триста теплых остановок
На Ямале за 7 лет появилось триста теплых остановок - РИА Новости, 27.10.2025
На Ямале за 7 лет появилось триста теплых остановок
Триста теплых остановок появилось в различных муниципалитетах Ямала за последние семь лет, в этом году было установлены 27 остановок, сообщает правительство... РИА Новости, 27.10.2025
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
лабытнанги
дмитрий артюхов
салехард
На Ямале за 7 лет появилось триста теплых остановок

Триста теплых остановок появилось на Ямале за последние семь лет

САЛЕХАРД, 27 окт – РИА Новости. Триста теплых остановок появилось в различных муниципалитетах Ямала за последние семь лет, в этом году было установлены 27 остановок, сообщает правительство региона.
По данным властей, в этом году в округах появились 27 новых павильонов для ожидания общественного транспорта. Комфортные остановки были установлены в таких городах, как Лабытнанги, Салехард, Муравленко, а также в Надымском, Тазовском и Пуровском районах.
"Впервые теплые остановки в городах и поселках Ямала начали устанавливать в 2019 году. С учетом этого года их количество увеличится до 300. Сделать пассажирские перевозки на Ямале комфортнее и доступнее – поручение губернатора Ямала Дмитрия Артюхова", - говорится в сообщении.
Выбор мест для установки остановок осуществляется с учетом мнения местных жителей. Приоритет отдается участкам рядом со школами, детскими садами, поликлиниками и другими социальными учреждениями. Все павильоны произведены в России и оснащены современными технологиями. В них установлены камеры видеонаблюдения, информационные табло с данными о движении автобусов, погоде и картой города. Также предусмотрены розетки для зарядки мобильных телефонов, Wi-Fi и кнопка вызова экстренных служб. Внешний вид остановок гармонично вписывается в городские концепции и тематики.
В правительстве Ямала уточняют, что обновление коснулось и самих транспортных средств. Парк муниципальных перевозчиков существенно пополнился новым подвижным составом, большинство единиц которого выпущены менее четырёх лет назад. Так, начиная с 2018 года, пассажирские автопарки получили 270 новых автобусов, из которых 206 работают на газомоторном топливе.
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Лабытнанги, Дмитрий Артюхов, Салехард
 
 
