На Ямале за 7 лет появилось триста теплых остановок

САЛЕХАРД, 27 окт – РИА Новости. Триста теплых остановок появилось в различных муниципалитетах Ямала за последние семь лет, в этом году было установлены 27 остановок, сообщает правительство региона.

По данным властей, в этом году в округах появились 27 новых павильонов для ожидания общественного транспорта. Комфортные остановки были установлены в таких городах, как Лабытнанги, Салехард, Муравленко, а также в Надымском, Тазовском и Пуровском районах.

"Впервые теплые остановки в городах и поселках Ямала начали устанавливать в 2019 году. С учетом этого года их количество увеличится до 300. Сделать пассажирские перевозки на Ямале комфортнее и доступнее – поручение губернатора Ямала Дмитрия Артюхова", - говорится в сообщении.

Выбор мест для установки остановок осуществляется с учетом мнения местных жителей. Приоритет отдается участкам рядом со школами, детскими садами, поликлиниками и другими социальными учреждениями. Все павильоны произведены в России и оснащены современными технологиями. В них установлены камеры видеонаблюдения, информационные табло с данными о движении автобусов, погоде и картой города. Также предусмотрены розетки для зарядки мобильных телефонов, Wi-Fi и кнопка вызова экстренных служб. Внешний вид остановок гармонично вписывается в городские концепции и тематики.