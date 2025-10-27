Рейтинг@Mail.ru
Орбан заявил, что хочет, чтобы ЕС начал переговоры с Россией о будущем - РИА Новости, 27.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:25 27.10.2025
https://ria.ru/20251027/orban-2051054289.html
Орбан заявил, что хочет, чтобы ЕС начал переговоры с Россией о будущем
Орбан заявил, что хочет, чтобы ЕС начал переговоры с Россией о будущем - РИА Новости, 27.10.2025
Орбан заявил, что хочет, чтобы ЕС начал переговоры с Россией о будущем
Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что хотел бы, чтобы ЕС начал переговоры и достиг соглашения с РФ о будущем европейской безопасности и "территории,... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T22:25:00+03:00
2025-10-27T22:25:00+03:00
в мире
венгрия
россия
украина
виктор орбан
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865291529_66:172:1733:1110_1920x0_80_0_0_fd04d87e4e7a3f259fd14f00b6e7825e.jpg
https://ria.ru/20251027/orban-2051053539.html
венгрия
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865291529_205:91:1702:1214_1920x0_80_0_0_185b19de53c35cc51ccac5f20edccdf3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, россия, украина, виктор орбан, евросоюз
В мире, Венгрия, Россия, Украина, Виктор Орбан, Евросоюз
Орбан заявил, что хочет, чтобы ЕС начал переговоры с Россией о будущем

Орбан заявил, что хочет, чтобы ЕС достиг соглашения с Россией о будущем Европы

© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 27 окт - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что хотел бы, чтобы ЕС начал переговоры и достиг соглашения с РФ о будущем европейской безопасности и "территории, называемой Украиной".
"Мы хотели бы, чтобы европейские лидеры вступили в прямой контакт с русскими, начали переговоры и достигли российско-европейского соглашения о системе европейской безопасности, а также о будущем Украины, территории, называемой Украиной", - сказал Орбан в интервью телеканалу М1.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Орбан назвал катастрофической ошибкой отказ ЕС вести переговоры с Россией
Вчера, 22:11
 
В миреВенгрияРоссияУкраинаВиктор ОрбанЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала