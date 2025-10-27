Орбан не верит в возможность исключения российской нефти с рынка

БУДАПЕШТ, 27 окт - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не верит в возможность санкциями исключить российскую нефть с мирового рынка.

"Поэтому я думаю, что есть вещи, которых можно добиться политическими методами, даже вопреки бизнес-логике, а есть и такие, которых невозможно", - отметил Орбан.