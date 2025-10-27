Рейтинг@Mail.ru
Орбан не верит в возможность исключения российской нефти с рынка - РИА Новости, 27.10.2025
22:00 27.10.2025
Орбан не верит в возможность исключения российской нефти с рынка
Орбан не верит в возможность исключения российской нефти с рынка - РИА Новости, 27.10.2025
Орбан не верит в возможность исключения российской нефти с рынка
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не верит в возможность санкциями исключить российскую нефть с мирового рынка. РИА Новости, 27.10.2025
экономика
венгрия
виктор орбан
евросоюз
санкции в отношении россии
венгрия
экономика, венгрия, виктор орбан, евросоюз, санкции в отношении россии
Экономика, Венгрия, Виктор Орбан, Евросоюз, Санкции в отношении России
Орбан не верит в возможность исключения российской нефти с рынка

Орбан не верит в возможность санкциями исключить нефть из РФ с мирового рынка

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 27 окт - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не верит в возможность санкциями исключить российскую нефть с мирового рынка.
"Я не верю, что продукция любой крупной страны-производителя сырья может быть исключена с мирового рынка. Можно установить правила против них, санкции действуют и сейчас, но их природа такова, что все они обходятся", - сказал Орбан в интервью телеканалу М1.
По его словам, принятие уже 19-го пакета санкций ЕС показывает, что "предыдущие не увенчались успехом".
"Поэтому я думаю, что есть вещи, которых можно добиться политическими методами, даже вопреки бизнес-логике, а есть и такие, которых невозможно", - отметил Орбан.
Штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Санкции против России могут негативно повлиять на страны ЕС, заявили в ЕК
Вчера, 15:04
 
ЭкономикаВенгрияВиктор ОрбанЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
