Украинские войска пять раз за сутки обстреляли территорию ДНР

ДОНЕЦК, 27 окт - РИА Новости. Украинские войска пять раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив восемь боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале.
"Пять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Две вооруженные атаки - на донецком направлении... Одна вооруженная атака - на ясиноватском направлении... Две вооруженные атаки - на горловском направлении", - говорится в сообщении управления.
Как уточняет ведомство, всего было выпущено восемь боеприпасов. Кроме того, поступили сведения о гибели трех мирных жителей, включая ребенка тринадцати лет, и ранении еще одного гражданского лица.
За предыдущие сутки был зафиксирован один обстрел.
