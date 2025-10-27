Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска атаковали две нефтебазы в ЛНР - РИА Новости, 27.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:05 27.10.2025 (обновлено: 10:06 27.10.2025)
https://ria.ru/20251027/neftebazy--2050835531.html
Украинские войска атаковали две нефтебазы в ЛНР
Украинские войска атаковали две нефтебазы в ЛНР - РИА Новости, 27.10.2025
Украинские войска атаковали две нефтебазы в ЛНР
Две нефтебазы в ЛНР подверглись атаке украинских беспилотников минувшей ночью, повреждены административные здания и техника, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T10:05:00+03:00
2025-10-27T10:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
луганская народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_0:306:3009:1999_1920x0_80_0_0_85b5cbe17f8eee6c7151a42bfe0170ae.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_7e557dc5ded0aeef6534aebd4eb021fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Луганская Народная Республика
Украинские войска атаковали две нефтебазы в ЛНР

ВСУ ночью атаковали с БПЛА две нефтебазы в ЛНР

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛУГАНСК, 27 окт – РИА Новости. Две нефтебазы в ЛНР подверглись атаке украинских беспилотников минувшей ночью, повреждены административные здания и техника, пострадавших нет, сообщил заместитель министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Андрей Елисеев.
"Минувшей ночью две нефтебазы в республике подверглись атаке БПЛА. В результате атаки повреждены административные здания, несколько бензовозов и топливных цистерн. Сотрудники предприятий были своевременно эвакуированы, пострадавших нет", - приводит слова Елисеева Telegram-канал министерства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЛуганская Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала