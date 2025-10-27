https://ria.ru/20251027/neftebazy--2050835531.html
Украинские войска атаковали две нефтебазы в ЛНР
Украинские войска атаковали две нефтебазы в ЛНР
Две нефтебазы в ЛНР подверглись атаке украинских беспилотников минувшей ночью, повреждены административные здания и техника, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 27.10.2025
луганская народная республика
Украинские войска атаковали две нефтебазы в ЛНР
ВСУ ночью атаковали с БПЛА две нефтебазы в ЛНР