Проект "Обогнавшие время" победил в народном голосовании премии "ШУМ"

29 сентября 2025 года Всероссийская молодёжная премия в области медиа и журналистики "ШУМ" опубликовала список 84 финалистов в 12 номинациях и дала старт народному голосованию на базе мини-приложения сервиса "ВКонтакте".
Следующие 20 дней любой зарегистрированный в соцсети пользователь старше 14 лет мог каждый день отдавать голос за одного финалиста в каждой номинации.
Проект "Обогнавшие время" представляла сотрудница Дирекции новых медиа медиагруппы "Россия сегодня" Анастасия Филюнова.
Итоги Народного голосования в мини-приложении сервиса "ВКонтакте". Финалисты номинации "Первая полоса" Всероссийской молодёжной премии в области медиа и журналистики "ШУМ".
Народное голосование завершилось 18 ноября. В номинации "Первая полоса" победил проект "Обогнавшие время".
Организаторами Всероссийской молодёжной премии в сфере медиа и журналистики "ШУМ" стали Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) и правительство Калининградской области, в лице АНО "Молодёжный центр "ШУМ". Всероссийская премия "ШУМ" организуется в рамках реализации федерального проекта "Россия — страна возможностей" национального проекта "Молодёжь и дети".