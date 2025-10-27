Проект "Обогнавшие время" победил в народном голосовании премии "ШУМ"

29 сентября 2025 года Всероссийская молодёжная премия в области медиа и журналистики "ШУМ" опубликовала список 84 финалистов в 12 номинациях и дала старт народному голосованию на базе мини-приложения сервиса "ВКонтакте".

Следующие 20 дней любой зарегистрированный в соцсети пользователь старше 14 лет мог каждый день отдавать голос за одного финалиста в каждой номинации.

Проект "Обогнавшие время" представляла сотрудница Дирекции новых медиа медиагруппы "Россия сегодня" Анастасия Филюнова.