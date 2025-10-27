Рейтинг@Mail.ru
Проект "Обогнавшие время" победил в народном голосовании премии "ШУМ"
Обогнавшие время
 
19:36 27.10.2025
Проект "Обогнавшие время" победил в народном голосовании премии "ШУМ"
Проект "Обогнавшие время" победил в народном голосовании премии "ШУМ"
Проект медиагруппа "Россия сегодня" стал победителем народного голосования Всероссийской молодёжной премии в области медиа и журналистики "ШУМ".
Проект "Обогнавшие время" победил в народном голосовании премии "ШУМ"

Проект медиагруппа "Россия сегодня" стал победителем народного голосования Всероссийской молодёжной премии в области медиа и журналистики "ШУМ".
29 сентября 2025 года Всероссийская молодёжная премия в области медиа и журналистики "ШУМ" опубликовала список 84 финалистов в 12 номинациях и дала старт народному голосованию на базе мини-приложения сервиса "ВКонтакте".
Следующие 20 дней любой зарегистрированный в соцсети пользователь старше 14 лет мог каждый день отдавать голос за одного финалиста в каждой номинации.
Проект "Обогнавшие время" представляла сотрудница Дирекции новых медиа медиагруппы "Россия сегодня" Анастасия Филюнова.
Народное голосование завершилось 18 ноября. В номинации "Первая полоса" победил проект "Обогнавшие время".
Проект посвящен уникальному архитектурному наследию России. Вместе с экспертами рассказываем о сохранившихся и утраченных шедеврах.
Организаторами Всероссийской молодёжной премии в сфере медиа и журналистики "ШУМ" стали Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) и правительство Калининградской области, в лице АНО "Молодёжный центр "ШУМ". Всероссийская премия "ШУМ" организуется в рамках реализации федерального проекта "Россия — страна возможностей" национального проекта "Молодёжь и дети".
 
