Рейтинг@Mail.ru
АСЕАН пока не может решить конфликт в Мьянме, заявил экс-глава МИД Таиланда - РИА Новости, 27.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:43 27.10.2025
https://ria.ru/20251027/myanma-2051055582.html
АСЕАН пока не может решить конфликт в Мьянме, заявил экс-глава МИД Таиланда
АСЕАН пока не может решить конфликт в Мьянме, заявил экс-глава МИД Таиланда - РИА Новости, 27.10.2025
АСЕАН пока не может решить конфликт в Мьянме, заявил экс-глава МИД Таиланда
Четырехлетние попытки Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), страной-членом которой является Мьянма, помочь прекращению гражданского конфликта в этой РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T22:43:00+03:00
2025-10-27T22:43:00+03:00
в мире
мьянма
экономическое сообщество асеан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/90992/15/909921527_0:0:2288:1288_1920x0_80_0_0_99aa2786f5778ed27cbe00a542d132ad.jpg
https://ria.ru/20251025/mjanma-2050615885.html
https://ria.ru/20251024/rossijane-2050283584.html
https://ria.ru/20251023/tailand-2050129705.html
мьянма
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/90992/15/909921527_261:0:2288:1520_1920x0_80_0_0_dd904847c36a04cae74ca9a28f6e8167.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мьянма, экономическое сообщество асеан
В мире, Мьянма, Экономическое сообщество АСЕАН
АСЕАН пока не может решить конфликт в Мьянме, заявил экс-глава МИД Таиланда

Пиром: АСЕАН уже четыре года не может разрешить конфликт в Мьянме

© РИА Новости / Федор ВильнерВид на храм Баган, Мьянма
Вид на храм Баган, Мьянма - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости / Федор Вильнер
Вид на храм Баган, Мьянма. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БАНГКОК, 27 окт – РИА Новости. Четырехлетние попытки Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), страной-членом которой является Мьянма, помочь прекращению гражданского конфликта в этой стране пока тщетны из-за недостаточного реального единства стран АСЕАН в этом вопросе, сказал РИА Новости в понедельник таиландский общественный деятель, экс-министр иностранных дел Таиланда и бывший посол королевства в России Касит Пиром, комментируя результаты 47-го саммита АСЕАН, который состоялся в воскресенье в Куала-Лумпуре.
На саммите был принят документ, озаглавленный "Обзор и решение лидеров АСЕАН по реализации "Консенсуса АСЕАН из 5 пунктов" по урегулированию кризиса в Мьянме. "Консенсус" был принят региональным блоком в апреле 2021 года, как основной документ, определяющий политику АСЕАН по отношению к Мьянме, проводимую в целях способствовать прекращению гражданского конфликта, возникшего в этой стране.
Автомобиль полиции в Мьянме - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Друг семьи пропавшей в Мьянме белоруски заявил, что девушка мертва
25 октября, 21:03
"Этот новый документ "висит в воздухе", как и сам "Консенсус из 5 пунктов", потому что нет реального единства стран АСЕАН в вопросе о гражданском конфликте в Мьянме в той мере, в какой единство регионального блока могло бы помочь разрешить конфликт в одной из его стран-членов", - сказал агентству бывший министр иностранных дел Таиланда.
Он подчеркнул, что в самом принятом в воскресенье документе констатируется тот факт, что из основных требований "Консенсуса", которые включают, в частности, немедленное прекращение вооруженного насилия всеми сторонами конфликта, инклюзивные мирные переговоры всех сторон и другие меры, направленные на деэскалацию и национальное примирение, к настоящему моменту частично реализовано только одно: предоставление странами АСЕАН гуманитарной помощи народу Мьянмы и беспрепятственный доступ этой помощи в районы, где она требуется.
"Иными словами, "Консенсус" не работает, и это признают лидеры АСЕАН. В принятом документе много говорится о том, что страны АСЕАН продолжают считать помощь в разрешении кризиса соседней стране задачей первой и принципиальной важности. Но на деле каждая из стран блока смотрит на гражданский конфликт в Мьянме через призму своих интересов, а интересы стран во многом не совпадают", - сказал эксперт, добавив, что совершенно естественно для ближайших соседей, имеющих общую границу с Мьянмой, где противостояние правительственных войск и повстанцев часто происходит в периферийных районах, то есть у самых их границ, иметь иной взгляд на ситуацию, чем у стран, находящихся на безопасном расстоянии от мьянманского конфликта.
"Это не говоря уже о разнице в уровне развития экономики и социальных процессов в разных странах АСЕАН, что тоже влияет на интересы каждой из них", - добавил бывший глава МИД Таиланда.
Военные на территории мошеннического колл-центра KK Park в поселке Мьявадди, Мьянма - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
В МИД Таиланда рассказали о сбежавших из колл-центра в Мьянме
24 октября, 10:24
Он отметил, что все процессы в АСЕАН развиваются медленно и постепенно, и так же постепенно строится и реальное единство стран регионального блока, при котором общие интересы всех и интересы каждой отдельной страны могли бы сравняться между собой по важности.
"А пока все вот так. Вот пункт принятого документа о предстоящих в Мьянме в конце этого года выборах. Пункт действительно относительно новый по содержанию. Написано: "принять к сведению план правительства Мьянмы по проведению выборов и приглашение странам АСЕАН направить на выборы своих наблюдателей". И приписка: "Прекращение вооруженного насилия и инклюзивные переговоры сторон конфликта должны произойти до выборов". Выборы через два месяца, так что выполнение этого условия маловероятно, если не сказать нереально", - сказал эксперт, отвечая на вопрос РИА Новости о новых формулировках и новых идеях, заложенных в документ.
Что касается содержащегося в документе предложения о разработке идеи назначения специальных представителей председательства АСЕАН по Мьянме на должность на постоянной основе, вместо того, чтобы менять их каждый год со сменой председательства по принятой в АСЕАН ротации, в этой идее есть рациональное зерно, сказал Пиром.
"Это будет хорошо и для АСЕАН, и для Мьянмы. Задача спецпредставителя – наблюдать за ситуацией и убеждать власти Мьянмы и их противников исполнить требования "Консенсуса" по прекращению вооруженного насилия и переговорам всех сторон конфликта. Это очень сложная задача, и возможность выполнять ее спокойно и последовательно, без оглядки на годичный срок работы, будет очень кстати для спецпредставителя, а мьянманской стороне больше не придется каждый год заново строить отношения с новым человеком", - сказал он.
В состав АСЕАН входят Таиланд, Малайзия, Индонезия, Бруней, Сингапур, Филиппины, Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Мьянма и Восточный Тимор.
Военнослужащие армии Мьянмы. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Почти 700 работников невольничьего колл-центра в Мьянме бежали в Таиланд
23 октября, 17:04
 
В миреМьянмаЭкономическое сообщество АСЕАН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала