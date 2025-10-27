АСЕАН пока не может решить конфликт в Мьянме, заявил экс-глава МИД Таиланда

БАНГКОК, 27 окт – РИА Новости. Четырехлетние попытки Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), страной-членом которой является Мьянма, помочь прекращению гражданского конфликта в этой стране пока тщетны из-за недостаточного реального единства стран АСЕАН в этом вопросе, сказал РИА Новости в понедельник таиландский общественный деятель, экс-министр иностранных дел Таиланда и бывший посол королевства в России Касит Пиром, комментируя результаты 47-го саммита АСЕАН, который состоялся в воскресенье в Куала-Лумпуре.

На саммите был принят документ, озаглавленный "Обзор и решение лидеров АСЕАН по реализации "Консенсуса АСЕАН из 5 пунктов" по урегулированию кризиса в Мьянме . "Консенсус" был принят региональным блоком в апреле 2021 года, как основной документ, определяющий политику АСЕАН по отношению к Мьянме, проводимую в целях способствовать прекращению гражданского конфликта, возникшего в этой стране.

"Этот новый документ "висит в воздухе", как и сам "Консенсус из 5 пунктов", потому что нет реального единства стран АСЕАН в вопросе о гражданском конфликте в Мьянме в той мере, в какой единство регионального блока могло бы помочь разрешить конфликт в одной из его стран-членов", - сказал агентству бывший министр иностранных дел Таиланда

Он подчеркнул, что в самом принятом в воскресенье документе констатируется тот факт, что из основных требований "Консенсуса", которые включают, в частности, немедленное прекращение вооруженного насилия всеми сторонами конфликта, инклюзивные мирные переговоры всех сторон и другие меры, направленные на деэскалацию и национальное примирение, к настоящему моменту частично реализовано только одно: предоставление странами АСЕАН гуманитарной помощи народу Мьянмы и беспрепятственный доступ этой помощи в районы, где она требуется.

"Иными словами, "Консенсус" не работает, и это признают лидеры АСЕАН. В принятом документе много говорится о том, что страны АСЕАН продолжают считать помощь в разрешении кризиса соседней стране задачей первой и принципиальной важности. Но на деле каждая из стран блока смотрит на гражданский конфликт в Мьянме через призму своих интересов, а интересы стран во многом не совпадают", - сказал эксперт, добавив, что совершенно естественно для ближайших соседей, имеющих общую границу с Мьянмой, где противостояние правительственных войск и повстанцев часто происходит в периферийных районах, то есть у самых их границ, иметь иной взгляд на ситуацию, чем у стран, находящихся на безопасном расстоянии от мьянманского конфликта.

"Это не говоря уже о разнице в уровне развития экономики и социальных процессов в разных странах АСЕАН, что тоже влияет на интересы каждой из них", - добавил бывший глава МИД Таиланда.

Он отметил, что все процессы в АСЕАН развиваются медленно и постепенно, и так же постепенно строится и реальное единство стран регионального блока, при котором общие интересы всех и интересы каждой отдельной страны могли бы сравняться между собой по важности.

"А пока все вот так. Вот пункт принятого документа о предстоящих в Мьянме в конце этого года выборах. Пункт действительно относительно новый по содержанию. Написано: "принять к сведению план правительства Мьянмы по проведению выборов и приглашение странам АСЕАН направить на выборы своих наблюдателей". И приписка: "Прекращение вооруженного насилия и инклюзивные переговоры сторон конфликта должны произойти до выборов". Выборы через два месяца, так что выполнение этого условия маловероятно, если не сказать нереально", - сказал эксперт, отвечая на вопрос РИА Новости о новых формулировках и новых идеях, заложенных в документ.

Что касается содержащегося в документе предложения о разработке идеи назначения специальных представителей председательства АСЕАН по Мьянме на должность на постоянной основе, вместо того, чтобы менять их каждый год со сменой председательства по принятой в АСЕАН ротации, в этой идее есть рациональное зерно, сказал Пиром.