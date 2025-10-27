Рейтинг@Mail.ru
В МВД рассказали, какие номера используют телефонные мошенники - РИА Новости, 27.10.2025
20:00 27.10.2025
В МВД рассказали, какие номера используют телефонные мошенники
В МВД рассказали, какие номера используют телефонные мошенники
В МВД рассказали, какие номера используют телефонные мошенники

МВД: мошенники перешли на использование телефонных номеров из Ирана и Грузии

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. После усиления мер по пресечению работы SIM-боксов на территории РФ, мошенники перешли на использование телефонных номеров из Ирана, Грузии и Словакии, имитирующих российские, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Злоумышленники используют номера, визуально имитирующие российские. После усиления мер по пресечению работы SIM-боксов на территории РФ, мошенники перешли на активное использование номеров из других стран — в частности, с кодами +98 (Иран), +995 (Грузия) и +421 (Словакия)", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления.
Отмечается, что эти коды стран могут вводить в заблуждение, так как внешне напоминают номера российских операторов связи.
"Рекомендуем внимательно проверять цифры после "+", - рассказали в ведомстве.
Ранее в управлении сообщали, что мошенники могут использовать индийские номера, рассчитывая на невнимательность, так как код +91 — это Индия. Цифра "6" после него означает коды индийских городов, например, Нагпур или Катака.
Покупка в интернете с помощью банковской карты - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
МВД рассказало, как защититься от мошенников при онлайн-платежах
Вчера, 09:50
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
