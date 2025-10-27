В МВД рассказали, какие номера используют телефонные мошенники

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. После усиления мер по пресечению работы SIM-боксов на территории РФ, мошенники перешли на использование телефонных номеров из Ирана, Грузии и Словакии, имитирующих российские, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.