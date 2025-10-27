https://ria.ru/20251027/mvd-2051041611.html
В МВД рассказали, какие номера используют телефонные мошенники
В МВД рассказали, какие номера используют телефонные мошенники - РИА Новости, 27.10.2025
В МВД рассказали, какие номера используют телефонные мошенники
После усиления мер по пресечению работы SIM-боксов на территории РФ, мошенники перешли на использование телефонных номеров из Ирана, Грузии и Словакии
В МВД рассказали, какие номера используют телефонные мошенники
МВД: мошенники перешли на использование телефонных номеров из Ирана и Грузии
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. После усиления мер по пресечению работы SIM-боксов на территории РФ, мошенники перешли на использование телефонных номеров из Ирана, Грузии и Словакии, имитирующих российские, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Злоумышленники используют номера, визуально имитирующие российские. После усиления мер по пресечению работы SIM-боксов на территории РФ
, мошенники перешли на активное использование номеров из других стран — в частности, с кодами +98 (Иран
), +995 (Грузия
) и +421 (Словакия
)", - говорится в сообщении в Telegram
-канале управления.
Отмечается, что эти коды стран могут вводить в заблуждение, так как внешне напоминают номера российских операторов связи.
"Рекомендуем внимательно проверять цифры после "+", - рассказали в ведомстве.
Ранее в управлении сообщали, что мошенники могут использовать индийские номера, рассчитывая на невнимательность, так как код +91 — это Индия
. Цифра "6" после него означает коды индийских городов, например, Нагпур или Катака.