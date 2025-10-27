https://ria.ru/20251027/moskva-2051022543.html
Делегация МИД Сирии прибудет в Москву для восстановления работы посольства
Делегация МИД Сирии прибудет в Москву для восстановления работы посольства - РИА Новости, 27.10.2025
Делегация МИД Сирии прибудет в Москву для восстановления работы посольства
Делегация МИД Сирии в понедельник прибывает в Москву для восстановления полноценной работы посольства САР, включая предоставление консульских услуг, информирует РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T19:08:00+03:00
2025-10-27T19:08:00+03:00
2025-10-27T19:08:00+03:00
в мире
сирия
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138178/44/1381784471_0:0:5184:2916_1920x0_80_0_0_974851c4ccfa6fbe3eeec7487c0e1648.jpg
https://ria.ru/20251018/sirija-2049143506.html
сирия
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138178/44/1381784471_547:0:5155:3456_1920x0_80_0_0_2cf8c06695649a5a9462115b87610307.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, москва, россия
В мире, Сирия, Москва, Россия
Делегация МИД Сирии прибудет в Москву для восстановления работы посольства
SANA: делегация МИД Сирии прибывает в Москву для восстановления посольства