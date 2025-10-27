Рейтинг@Mail.ru
Делегация МИД Сирии прибудет в Москву для восстановления работы посольства - РИА Новости, 27.10.2025
19:08 27.10.2025
Делегация МИД Сирии прибудет в Москву для восстановления работы посольства
Делегация МИД Сирии прибудет в Москву для восстановления работы посольства - РИА Новости, 27.10.2025
Делегация МИД Сирии прибудет в Москву для восстановления работы посольства
Делегация МИД Сирии в понедельник прибывает в Москву для восстановления полноценной работы посольства САР, включая предоставление консульских услуг, информирует РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T19:08:00+03:00
2025-10-27T19:08:00+03:00
в мире
сирия
москва
россия
сирия
москва
россия
в мире, сирия, москва, россия
В мире, Сирия, Москва, Россия
Делегация МИД Сирии прибудет в Москву для восстановления работы посольства

SANA: делегация МИД Сирии прибывает в Москву для восстановления посольства

© AP Photo / Hassan Ammar Флаг Сирии на улице Дамаска
Флаг Сирии на улице Дамаска - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© AP Photo / Hassan Ammar
Флаг Сирии на улице Дамаска. Архивное фото
БЕЙРУТ, 27 окт - РИА Новости. Делегация МИД Сирии в понедельник прибывает в Москву для восстановления полноценной работы посольства САР, включая предоставление консульских услуг, информирует сирийское агентство SANA со ссылкой на пресс-службу МИД Сирии.
"Сегодня техническая делегация сирийского МИД направляется в Россию с целью подготовки всеобъемлющего плана действий по восстановлению консульских и административных услуг, чтобы обеспечить стабильную работу и достижение наивысшего уровня обслуживания для граждан Сирии, проживающих там", - пишет агентство.
Глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани во время пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Сирия обсуждает с Россией пересмотр прежних соглашений, заявил глава МИД
18 октября, 21:10
18 октября, 21:10
 
В мире Сирия Москва Россия
 
 
